Alemanha vira sobre EUA e ofusca golaço de Pulisic em amistoso

EUA e Alemanha já estão com vagas garantidas nos dois próximos grandes torneios de seleções e por isso não disputam suas respectivas Eliminatórias nesta Data Fifa. Os norte-americanos são os anfitriões da Copa de 2026 - junto com Canadá e México -, enquanto os germânicos sediarão a Euro de 2024.

Pulisic abriu o placar para os EUA com um golaço e a Alemanha virou o jogo com gols de Gundogan, Fullkrug e Musiala.

