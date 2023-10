Casemiro não treina após pancada no tornozelo, mas deve enfrentar o Uruguai

Se Casemiro piorar e não ficar à disposição, André é o provável substituto. Diniz, porém, conta com o capitão no time titular.

Casemiro não foi a campo. Ele ficou no hotel por conta de uma pancada no tornozelo sofrida diante da Venezuela. O volante não preocupa e deve treinar amanhã.

MONTEVIDÉU, URUGUAI (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fez seu primeiro treino em solo uruguaio na tarde de hoje (14) no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol. Na atividade, o técnico Fernando Diniz não contou com o capitão Casemiro.

