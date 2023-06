Alcance da Champions League com Anitta supera intervalo do Super Bowl

não dá pra imaginar nenhuma cantora brasileira nesse patamar que não seja a anitta.pic.twitter.com/9emewIupzQ — cauã (@cauamalandro) June 11, 2023

O alcance da breve apresentação de Anitta na final da Champions League neste sábado (10) superou a audiência do intervalo do Super Bowl, de acordo com o F5, da Folha.

Segundo a publicação, o público do maior evento esportivo dos EUA chegou a 115 milhões de espectadores pela FOX nos EUA e mais 7 milhões assistindo pelo streaming, e estima-se que o público no mundo todo some mais 100 milhões, totalizando 221 milhões de espectadores.

Embora a UEFA não divulgue os números das finais da Champions há alguns anos, com base nas estimativas dos clubes, o alcance teria ultrapassado 500 milhões na edição de 2022. Em 2023, tomando qualquer um dos parâmetros como comparativo com o Super Bowl, a abertura da Liga dos Campeões da Europa supera a do futebol americano, segundo a Folha.

Sendo assim, as estimativas indicam que a apresentação de Anitta foi, de certo, mais vista na transmissão ao vivo do que a de Rihanna no Super Bowl deste ano.



Homenagem --- Anitta prestou solidariedade homenageando Vinicius Jr. durante o show na final da Liga dos Campeões. A cantora usou uma camiseta com o nome do atacante do Real Madrid, que foi alvo de vários ataques racistas durante o Campeonato Espanhol. Anitta chegou a posar com o nome de Vini em destaque na sua camiseta, mas há rumores de que ela possa ter sido barrada de fazer a homenagem, já que durante a apresentação, apareceu com o seu próprio nome escrito nas costas.