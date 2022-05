Alba marca no fim, e Barcelona vence Betis para garantir vaga na Champions

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Barcelona garantiu a classificação para a próxima Liga dos Campeões após vencer o Betis por 2 a 1 na tarde deste sábado(7), no estádio Benito Villamarín, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados Ansu Fati e Jordi Alba. Bartra descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o time de Xavi chegou aos 69 pontos. O Betis, por sua vez, também briga para estar na competição europeia, mas segue na quinta colocação, com 58 pontos.

Na próxima rodada do Espanhol, o Barcelona recebe o Celta nesta terça-feira (10), às 16h30 (de Brasília), no Camp Nou. No mesmo dia, mas às 14h, o Betis visita o Valencia no Mestalla.

ASSISTÊNCIA DE DANI ALVES SALVA O BARCELONA

O empate em 1 a 1 parecia já definido, até que, no último minuto, o lateral brasileiro tirou um belo cruzamento da cartola para Jordi Alba decidir a vitória do Barça. Dani Alves fez 39 anos ontem, mas hoje foi ele quem deu o presente —para Alba e para a torcida do Barcelona.

BETIS

Bravo (Rui Silva); Sabaly, Pezzella, Bartra e Álex Moreno; Guido Rodríguez e Guardado (Rodri Sánchez); Canales, Fekir, Juanmi (William Carvalho) e Borja Iglesias. T.: Manuel Pellegrini

BARCELONA

Neto; Dani Alves, Ronald Araujo, Eric García e Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong e Gavi (Riqui Puig); Dembélé (Adama Traoré), Ferran Torres (Ansu Fati) e Memphis Depay (Aubameyang). T.: Xavi

Estádio: Benito Villamarín, em Sevilha, na Espalnha

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (ESP)

VAR: José Luis González González (ESP)

Cartões amarelos: Bartra (BET); Dani Alves (BAR)

Gols:Ansu Fati, aos 30 minutos do segundo tempo e Jordi Alba, aos 48 minutos do segundo tempo (BAR) ; Bartra, aos 33 minutos do segundo tempo (BET)