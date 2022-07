Ainda sem Keno, Atlético-MG enfrenta o Juventude mirando G4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após empatar com 1 a 1 com o Emelec, do Equador, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, o Atlético-MG volta sua atenção ao Campeonato Brasileiro, e se prepara para enfrentar o Juventude, neste sábado (2), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Em quinto lugar na tabela, com 24 pontos -mesma pontuação do Internacional, em quarto-, o time mineiro busca a vitória para se aproximar do G4. O técnico Turco Mohamed relacionou força máxima para a partida, mas ainda sem contar com Keno.

O atacante está na história do Atlético-MG como o jogador fundamental na conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2021. Mas cerca de sete meses depois do jogo na Fonte Nova, quando balançou as redes em duas oportunidades diante do Bahia e levou o time mineiro ao tão sonhado fim do jejum de 40 anos, o atacante sofre como uma série de lesões e pouco conseguiu ajudar os companheiros nesta temporada. O camisa 11 não disputou nem 50% dos jogos do time alvinegro neste ano.

Dos 39 jogos realizados pelo Atlético-MG na temporada, Keno só atuou em 19 deles (48,7%). Por enquanto a temporada do atacante atleticano é marcada por lesões musculares, cirurgia no olho e até mesmo Covid-19. Sem conseguir emplacar uma sequência de partidas, Keno tem apenas um gol e uma assistência no ano.

O começo do ano de Keno foi afetado pela Covid-19. Como testou positivo, o atacante perdeu alguns dias da pré-temporada e só disputou o primeiro jogo de 2022 em 12 de fevereiro, no triunfo sobre o América-MG, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Keno também ficou fora por causa de dores no quadril e por uma lesão que sofreu no olho esquerdo. Em abril, o atacante sofreu um acidente numa atividade na Cidade do Galo, quando levou uma dedada no globo ocular, o que provocou uma lesão superficial. Keno teve que passar por uma pequena cirurgia.

A lesão mais recente foi na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (22). O atacante ficou cerca de 30 minutos em campo, até se queixar de dores na coxa direita e deixar o jogo. Após exames, foi constatada nova lesão muscular, assim como teve em maio, no jogo com o Atlético-GO, pelo Brasileiro. Como o Atlético-MG não divulga o prazo para recuperação dos atletas, não há data estipulada para o retorno do atacante aos gramados.

Além de Keno, o volante Jair e o meia Zaracho seguem no departamento médico. Com a partida de volta com o Emelec, na próxima terça-feira (5), em mente, Turco pode optar por poupar alguns jogadores para a partida. Uma possível escalação do Atlético-MG tem: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva (Igor Rabello), Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio, Rubens e Nacho Fernández (Vargas); Ademir e Hulk (Sasha).

O Juventude, por sua vez, busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Com 11 pontos em 14 partidas, o time é vice-lanterna da competição. O técnico Umberto Louzer poderá contar com o lateral esquerdo William Matheus, que cumpria suspensão, e o centroavante Isidro Pitta, que se recuperou de desconforto muscular. Em compensação, o zagueiro Vitor Mendes cumpre suspensão, e o meia Bruninho, emprestado pelo time mineiro, não pode jogar por razões contratuais.

Uma provável escalação inicial do Juventude tem: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson; Capixaba, Oscar Ruiz e Chico; Ricardo Bueno.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (2)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere