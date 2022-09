Abel traça plano para o título e responde dúvidas sobre elenco do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras deu neste sábado (10) o primeiro passo para começar a fechar a cicatriz deixada pela eliminação na semifinal da Libertadores com a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, que manteve o clube confortável na liderança e briga pelo título do Brasileirão, inédito para o técnico Abel Ferreira.

O time paulista projeta uma volta aos trilhos após encerrar a sequência de cinco jogos sem vencer para seguir firme e evitar emoção na corrida pela 11ª taça nacional. Minutos depois de ganhar do lanterna, Abel revelou o que falou no vestiário para os jogadores reagirem após um primeiro tempo marcado por chances claras perdidas.

No discurso, o treinador pregou calma e afirmou para os atletas seguirem o que vinham fazendo, inclusive no empate em 2 a 2 com o Athletico-PR que resultou na eliminação, Orgulhoso da postura da equipe, o treinador valorizou a proposta ofensiva demonstrada por seus comandados. Empurrado por quase 40 mil palmeirenses, a equipe empilhou oportunidades e poderia ter tido uma vantagem bem maior no placar.

"Disse no intervalo para manterem a calma. Futebol é assim mesmo, não é uma ciência exata. Muitas vezes a melhor equipe não ganha. Por isso é mágico. Manter a consistência no nosso jogo porque, em condições normais, a gente ganharia esse jogo. Tivemos oportunidade de fazer o segundo, o terceiro, o quarto, e nosso adversário vai lá e faz o gol. Minha função é exatamente essa: alertá-los para o que estamos a produzir. Não é por acaso que somos a equipe que mais cria. Depois de um golpe muito duro há quatro dias, uma vitória era importante", afirmou Abel.

Na coletiva, Abel Ferreira deu respostas para questões fundamentais sobre o futuro do elenco do Palmeiras. Como ele mesmo diz, são agora '12 finais'.

Veiga

Abel falou sobre a lesão de Raphael Veiga, que passou por cirurgia e deve perder o restante da temporada. Tabata deve se firmar como novo titular da equipe. Um garoto da base deverá ter oportunidade para subir e ser opção no elenco.

"Vamos ter que dar a oportunidade a outros, a algum moleque da base. São 12 jogadores que treinam conosco desde o início.", disse Abel, que somará mais um 'miúdo' a essa conta.

Scarpa

Abel reforçou sua confiança em Gustavo Scarpa, que deixará o clube rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, ao fim deste ano. Mesmo já negociado, Scarpa segue como um dos pilares do time na briga pelo título brasileiro.

"Foi muito correto e honesto com o clube. Manifestou um sonho e desejo, que é legítimo. Quando se tem um jogador sério, honesto e que expõe a sua franqueza e diz: 'Enquanto estiver no clube, vou dar tudo que tenho e posso'. Vocês viram que no fim do jogo foi preciso fazer uma cobertura e veio. Buscamos o Tabata já pensando na saída do Scarpa. É olharmos para dentro, ver quem pode nos ajudar nessa posição de 10 e dar oportunidade a todos. Cada guerreiro que cai outro tem que levantar", afirmou Abel.

Endrick

O treinador português também tratou de praticamente colocar um fim nas expectativas da torcida de ver Endrick em campo nos profissionais, ao menos nos próximos jogos. A realidade de Endrick nesse momento é que ele jogador do sub-20. O título brasileiro da categoria será disputado entre Palmeiras e Corinthians, ainda sem data confirmada pela CBF. Depois disso o futuro do jogador será avaliado em conjunto pelo clube e o treinador. Portanto o torcedor terá que esperar ainda por um tempo para ver Endrick entre os profissionais. Abel adota cautela e evita queimar etapas na formação.

"O mesmo que ocorreu com todos desde que cheguei aqui. Danilo, Patrick, Renan, Menino, Vanderlan... As coisas são feitas de forma gradual. O clube, antes de eu chegar, tem projetos para os jogadores. Às vezes nós queimamos etapas", começou o técnico.

"Infelizmente no futebol, o antibiótico não é igual para todos. Temos planos e projetos para os jogadores para não cometer erros como cometemos no passado. Há um plano do clube e ele será seguido. Isso que nós vamos fazer com o Endrick. Já ganhou no sub-17, vai ganhar no sub-20 e, se tudo seguir o plano, esperamos que seja campeão na equipe principal", concluiu Abel.

Enquanto isso, o Palmeiras segue a "12 finais", como define Abel e o elenco, em busca do título do Brasileiro. A próxima delas é no domingo (19), às 18h30, contra o Santos, no Allianz Parque. Numa projeção mais otimista, serão apenas 10 "finais" se o time vencer todos os jogos, já que a distância para o segundo colocado (Inter) neste momento é de oito pontos, mas pode voltar para sete se o Flamengo vencer na rodada.