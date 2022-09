Verstappen larga bem e conquista o GP da Itália com safety car na pista

Quatro pilotos abandonaram a prova, com destaque para Daniel Ricciardo a cinco voltas do fim. O safety car foi acionado, todos os carros da dianteira foram para os boxes, mas a demora para retirar a McLaren da pista impediu que a reta final da corrida tivesse emoção. Verstappen venceu a 11ª prova da temporada sob bandeira amarela, o carro de segurança só saiu para ele cruzar a linha.

