3 x 0: Brasil vence o Irã na estreia da Liga das Nações masculina

A Seleção Brasileira masculina de vôlei começou sua jornada na Liga das Nações (VNL) de 2025 com o pé direito, superando o Irã por 3 sets a 0 (25/19, 25/16 e 25/18) em uma atuação dominante no Maracanãzinho. O triunfo, que durou pouco mais de uma hora, ressaltou a eficiência do time sob o comando de Bernardinho, que soube explorar a variação de saque e a inspirada distribuição do levantador Cachopa. O oposto Darlan se destacou como principal força ofensiva, liderando o ataque brasileiro com jogadas precisas.

A performance de Darlan foi um dos pontos altos da partida. Com 16 pontos, o oposto demonstrou não apenas sua capacidade de finalização, mas também sua inteligência para explorar o bloqueio adversário. Ao lado dele, Cachopa, em uma função que exige muita responsabilidade ao substituir Bruninho, mostrou grande maturidade. Sua distribuição de bolas foi fundamental para a fluidez do ataque brasileiro, municiando os pontuadores em momentos cruciais e garantindo a efetividade das jogadas.

Os iranianos até tentaram resistir, iniciando alguns sets com bom ritmo ofensivo, mas a consistência brasileira prevaleceu. A variação de saque foi uma arma poderosa, dificultando a recepção adversária e forçando erros. Jogadores como Honorato e Judson também contribuíram com bloqueios e aces importantes. A entrada de Sabino no final do primeiro set e a participação de Lukas Bergmann no terceiro também evidenciaram a profundidade do elenco e a confiança de Bernardinho em suas opções.

No segundo set, apesar de uma breve vantagem iraniana, Darlan novamente apareceu para recolocar o Brasil na frente. A aposta na variação de saque continuou sendo um diferencial, desestabilizando a defesa do Irã. A boa distribuição de Cachopa, que serviu Judson e Darlan com maestria, garantiu a sequência de pontos. O terceiro set manteve o Brasil no controle, com Lukas Bergmann e Darlan mantendo a pressão ofensiva, até que um erro de saque iraniano selou a vitória brasileira.

Com a estreia vitoriosa, o Brasil agora se prepara para os próximos desafios no Maracanãzinho. O próximo confronto será nesta quinta-feira contra Cuba, às 17h30 (horário de Brasília), prometendo mais um teste para a equipe de Bernardinho. Na sequência, os brasileiros ainda enfrentarão Ucrânia e Eslovênia no fim de semana, com jogos marcados para às 10h.