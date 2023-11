Barezinho Sub-18: Fast Clube, Manaus e Nacional se classificam para as semifinais

Manaus/AM - Três partidas das quartas de final do Campeonato Amazonense Sub-18 agitaram a tarde de quinta-feira (23/11). No CT Barbosa Filho, Manaus e Nacional garantiram classificação diante de América de Manacapuru e Sete FC, respectivamente. Na Ulbra, o Fast levou a melhor contra o Santos Manaus.

Manaus 2 x 0 América de Manacapuru

Às 14h, no CT Barbosa Filho, Manaus e América se enfrentaram, abrindo as quartas de final. O Esmeraldino venceu por 2 a 0. Os dois gols saíram na segunda etapa. Aos 23, Arara abriu o placar para o Gavião. Cinco minutos depois, Miguel, de pênalti, ampliou e sacramentou a classificação do Manaus.

Fast 3 x 1 Santos Manaus

Na Ulbra, se enfrentaram Fast e Santos Manaus. O duelo teve quatro gols e todos saíram nos primeiros 45 minutos. Logo aos seis, o Tricolor saiu na frente com um gol contra de Pedro. Três minutos depois, Claudinho fez o segundo do Rolo Compressor. Aos 15, Claudinho fez mais um, desta vez, em cobrança de pênalti. O Santos descontou com Denis, aos 25.

Nacional 2 x 1 Sete FC

Às 15h45, foi a vez de Nacional e Sete medirem forças no CT Barbosa Filho. O primeiro tempo terminou sem gols. Na etapa final, o Sete FC saiu na frente, aos sete minutos, em arremate de fora da área de Carlos. Aos 18, o Naça tratou de empatar com Matheus Sousa. Quatro minutos depois, o Leão virou com gol de pênalti de Alemão.

Último classificado

A vaga restante para a semifinal vai sair do duelo entre Princesa do Solimões e Líbano. As equipes entram em campo na sexta-feira (24), às 16h30, no Gilbertão, em Manacapuru.

Com informações da assessoria