Sine Manaus oferta 170 vagas de emprego nesta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 170 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (19), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 70

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na área de produção de padaria, fazendo bolos, salgados, doces, biscoitos, entre outros.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Operacional de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Informática avançada, conhecimentos administrativos e em frotas;

Atividades – realizar todo controle de entrada e saída de mercadorias do estoque; participar do processo de emissão de nota fiscal; realizar controle das entregas realizadas pela frota.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento de ar-condicionado e linha branca; residir nos bairros: Compensa, Novo Israel, Parque Riachuelo, São Jorge, Manoa, Parque São Pedro, Nova Esperança, Riacho Doce, Santa Etelvina, Lírio do Vale, Osvaldo Frota, Nova Cidade, Dom Pedro, Canaranas, Cidade de Deus, Alvorada, Bairro da Paz, Redenção, Novo Aleixo, Conjunto Hiléia ou Cidade Nova (núcleos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 ou 23);

Atividades – responsável por preparar os materiais dos processos de produção nas indústrias; participar da produção, organização, abastecimento e separação de materiais nas linhas de produção.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três a seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Prestar atendimento aos clientes; realizar abertura e fechamento de caixa; processar e receber pagamentos, incluindo a emissão de notas fiscais.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Enfermagem

Escolaridade – curso de auxiliar de enfermagem;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Coren ativo;

Atividades – preparar pacientes para consultas e exames; realizar e registrar exames, segundo instruções médicas ou de enfermagem; orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamentos de saúde.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – curso técnico em segurança do trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de instrumentação de medição, NR-12 e Elaboração de PPRA; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escrituração Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema Alterdata;

Atividades – realizar apuração e declaração de impostos diretos e indiretos e escrituração fiscal; atender fiscalizações; participar da análise dos procedimentos tributários da empresa.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – preencher planilhas, responder e-mails, escanear, entre outros.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em aparelho móvel (celular) e em técnicas de vendas;

Atividades – realizar captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto UME; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem; executar os procedimentos de abordagem e cadastro com segurança e espontaneidade, conforme procedimentos da empresa; garantir a melhor experiência de cadastro para o cliente UME.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter informática básica;

Atividades – atuar no controle de entrada e saída de mercadorias, recepção e lançamento de notas fiscais no sistema, contagem e organização de inventário através de planilha eletrônica.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências;

Atividades – limpar e enxugar externa e internamente automóveis; realizar polimento e cristalização de pintura, entre outras funções.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas no Comércio – 17

1 vaga – Gerente de Supermercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar como líder de loja; instruir equipe, realizar abertura e fechamento de loja, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de Informática básica;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar sanduíches; auxiliar no preparo de café da manhã; realizar produção e fritura de alimentos, como carnes, frangos, peixes e sanduíches, utilizando chapas metálicas de cozinha, churrasqueiras e grelhas.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Forneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar o forno da padaria, assando pães, salgados, biscoitos, entre outros produtos, controlando processos e linhas de produção; zelar pelo bom funcionamento e higienização dos equipamentos e do forno.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na desossa e no corte de carnes; verificar a qualidade e higiene dos produtos; atender clientes com qualidade.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das vendas; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fabricar diferentes tipos de massa; modelar pães e criar receitas; cuidar da embalagem e armazenagem; operar equipamentos e máquinas; gerenciar compra e estoque de matéria-prima.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Informática avançada e experiência na área de Telecomunicações;

Atividades – verificar e analisar as reclamações recebidas através do SAC.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro / Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala; ter disponibilidade de horário e para dormir no local de trabalho;

Atividades – produzir pães, pastéis, bolos, salgados, doces, cafés, pudins, tortas, entre outros.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e para dormir no local de trabalho;

Atividades – realizar tarefas de manutenção predial, consertos e reparos nas cabanas; solicitar o material necessário para os reparos e consertos; atuar em conformidades com as determinações de seus superiores e do encarregado da manutenção.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica e Inglês fluente; ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala; ter disponibilidade de horário e para dormir no local de trabalho;

Atividades – recepcionar os clientes e visitantes com cortesia; realizar check-in e checkout dos clientes, solicitando documento de identificação; encaminhar os clientes aos seus respectivos aposentos, providenciando o transporte de bagagem; realizar e receber ligações telefônicas; controlar correspondências recebidas e expedidas passando para os respectivos setores; realizar outros serviços correlatos de recepção.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 6

1 vaga – Analista de PCP (Programação e Controle de Produção)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Excel avançado;

Atividades – analisar a quantidade de materiais; organizar estoque; definir lotes para os produtos; definir sequência, padrões e geração das ordens de produção.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Técnico de Controle de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de qualificação, conhecimento em planilha Excel e disponibilidade de horário;

Atividades – realizar inspeção dos materiais recebidos, acompanhamento de produção e avaliação das mercadorias não conformes; elaborar relatórios e auxiliar em atividades inerentes ao controle de qualidade, entre outras funções correlatas.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas manutenções preventivas e corretivas nas tubulações e equipamentos mecânicos; contribuir com a conservação do patrimônio e da segurança operacional da filial; acompanhar as inspeções e vistorias periódicas; monitorar os sistemas de proteção e emergência, atuando em situações necessárias.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Eletricista Montador

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em usina solar e disponibilidade para atuar em Iranduba (despesas com deslocamento e alojamento disponibilizados pela empresa);

Atividades – fazer as montagens dos módulos na base das estacas e puxar os cabos entre as mesas.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 48

5 vagas – Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – receber ligações de clientes e potenciais clientes; controlar planilhas e relatórios.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – esmaltar as unhas das mãos e dos pés dos clientes; criar desenhos e aplicar unhas de gel e acrílico.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade com soldas elétricas, MIG, TIG ou oxiacetileno; ter cursos atualizados na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fazer recorte, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos, para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Engenharia Mecânica

Escolaridade – cursando ensino superior;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar matriculado em uma instituição de ensino superior; ter conhecimento em PMOC;

Atividades – realizar desenhos de adequação do local, de instalação e fabricação; verificar fabricação de componentes mecânicos; auxiliar engenheiros responsáveis pelos projetos em atividades de apoio.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos atualizados e experiência na área de solda;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência em Chillers, Fancoils e Splits; ter curso de qualificação na área;

Atividades – prestar assistência técnica; instalar, realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; realizar orçamento de serviços; elaborar documentação técnica.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; estar com o exame toxicológico apto; ter disponibilidade de horário;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e certificado atualizado;

Atividades – auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, e de embarcações, aviões, automóveis e demais veículos automotores; auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas; transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

16 vagas – Operador de Retroescavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e certificado atualizado;

Atividades – operar retroescavadeira em obras de construção civil e de saneamento; acompanhar atentamente os serviços de manutenção preventiva.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Motorista de Caminhão Basculante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e certificado atualizado;

Atividades – responsável pelo transporte de materiais como terra, cascalho, areia e outros.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento avançado em ferramentas de informática, em especial planilha Excel e sistemas gerenciais;

Atividades – classificar e realizar conciliações contábeis; registrar lançamentos e auxiliar na apuração de impostos; elaborar balancetes e preencher guias de recolhimento entregues aos órgãos do governo.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar máquinas, Overloque, Interloque, Elastiqueira e Reta.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 29

2 vagas – Atendente – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em técnicas de vendas e captação de clientes;

Atividades – prestar atendimento ao cliente.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica;

Atividades – realizar carregamento, controle e organização de materiais.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins); executar transporte de móveis e objetos em geral; realizar serviços de carga e descarga de materiais.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da Instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cumim – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; notificar pedidos; servir refeições e bebidas.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Telemarketing - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento ao cliente, presencialmente e via telefone; recepcionar clientes e apresentar produtos.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas diversas atividades do restaurante, como preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na elaboração de planilhas, alimentação de sistema e organização de arquivo.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 19/12/2023 ou encerramento da vaga.