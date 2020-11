Presidente do TSE, Barroso pede que eleitores 'não deixem de votar'

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso fez um pronunciamento na véspera das eleições municipais, que acontecem neste domingo (29) em 57 cidades do Brasil, e pediu para que a população vote com segurança, use máscara e mantenha o distanciamento social durante a votação.

“Uma vez mais, venho pedir a todos os eleitores: não deixem de votar. Ajudem a escrever este segundo e último capítulo das eleições de 2020. Além disso, votem conscientes. Vocês estarão decidindo o seu futuro, o futuro dos seus filhos e do seu país. Não entreguem aos outros o seu destino”, iniciou o discurso.

De acordo com a Agência Brasil, mesmo com a pandemia, cerca de 113 milhões de eleitores compareceram às urnas no primeiro turno e para o ministro do STF, o nível de abstenção, durante a pandemia, foi baixo e foi possível “harmonizar, com sucesso, democracia e saúde da população”.

“O povo brasileiro está de parabéns. Uma inequívoca demonstração de maturidade, disciplina e sentimento cívico”, finalizou.