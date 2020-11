Saiba o que levar para votar no segundo turno neste domingo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faz orientações específicas sobre o que levar para evitar a proliferação do coronavírus e votar com segurança neste domingo (29). A votação para eleger o candidato a prefeito acontece em, cerca de, 57 cidades do Brasil, a partir das 07h até as 17h.



De acordo com o R7, os itens obrigatórios para votar são um documento oficial com foto e a máscara. Além de caneta para assinar o caderno de votação, e assim, evitar a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com a Agência Brasil, o eleitor que já fez o cadastro biométrico pode utilizar o aplicativo e-Título para se identificar, precisando mostrar somente a tela do celular ao mesário. A ferramenta digital dispensa que o eleitor porte qualquer documento em papel.

Já na cabine de votação, é proibido usar o celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou quaisquer instrumentos que possam comprometer o sigilo do voto.