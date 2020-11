Eleições 2020 registram maior taxa de abstenções desde 2000, afirma TSE

Cerca de 29,5%, equivalente a 11,1 milhões de eleitores não compareceram às urnas para votar no candidato a prefeito, no segundo turno, neste domingo (29). Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que é a maior taxa de abstenção das eleições municipais pelo menos desde 2000. As informações são do site R7.

No primeiro turno, quando pouco mais de 23% da população deixou de votar, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luiz Roberto Barroso, chegou a comemorar o número devido à pandemia do novo coronavírus.

“Queria cumprimentar o eleitorado brasileiro, que compareceu em massa, apesar das circunstâncias. Nós tivemos a preocupação de dar máxima segurança à saúde de todos”, disse o ministro no último dia 15.

Os estados que que registraram as maiores abstenções foram Goiás com 35,92%, seguido do Rio de Janeiro com 34,79%) e Rondônia com 34,18%). Na sequência, aparecem o Acre que teve 32,11%, Roraima chegou a 31,38% de faltosos, Rio Grande do Sul com 30,94% e São Paulo com 30,8%.

O único estado brasileiro que teve a abstenção abaixo dos 20% foi a Bahia com 81,42% de eleitores que foram às urnas.