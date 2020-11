Carreatas em Manaus são marcadas por irregularidades e aglomerações

Manaus/AM - As carreatas que tomaram ruas de Manaus nesse domingo (8) foram marcadas por denúncias de irregularidades cometidas pelas equipes de candidatos a prefeito de Manaus.



Nas avenida das Torres, jornalistas presenciaram irregularidades, como cabos eleitorais abastecendo veículos em postos de gasolina. No final da tarde, houve registro de aglomerações sem uso de máscaras, congestionamentos e poluição sonora na Bola do Produtor, zona leste de Manaus.



No grupo da assessoria do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), jornalistas relataram que o órgão recomendou que as denúncias fossem encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral.



"Os promotores de Justiça que atuam na área eleitoral trabalham para coibir e punir desvios, como propaganda irregular, compra de votos, abuso de poder econômico e uso indevido da máquina administrativa, entre outros. Esse trabalho é realizado durante todo o período das eleições, pois, conforme estabelece o artigo 72 da Lei Complementar 75/93, o MPE atua em todas as fases e instâncias do pleito", informou a assessoria do TRE-AM.



Ainda segundo a assessoria, a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e a Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS/AM) são responsáveis pela fiscalização das irregularidades sanitárias. Denúncias referentes a infrações de trânsito devem ser encaminhadas ao departamento de trânsito da PMM, ou ao Detran-AM.



O Ministério Público recebe as denúncias por meio do link https://www.mpam.mp.br/fale-com-o-mp/denuncias ou pelo e-mail [email protected]