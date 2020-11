Amazonino avança e encosta em David Almeida, aponta pesquisa

Manaus/AM - Pesquisa divulgada pela DMP mostra que o candidato Amazonino Mendes (Podemos) cresceu nas intenções de voto para o segundo turno na entrevista estimulada, com 49% da preferência dos eleitores, contra 51% de David Almeida (Avante) nos votos válidos.



Amazonino mantém a pressão se considerados os votos brancos, nulos e indecisos, com 39% contra 41% do concorrente. Nesta categoria, a pesquisa registrou 13% de votos nulos e 7% de indecisos.



A pesquisa foi realizada com 1001 eleitores das seis zonas da área urbana de Manaus no período de 16 a 19 de novembro, com registro AM-01331/2020, margem de erro de 3,2% e intervalo de confiança de 95%.