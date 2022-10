Braga é proibido de usar fake news sobre Wilson Lima, decide TRE-AM

Manaus/AM - O candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), foi proibido de espalhar fake news a respeito do candidato 'a releição, Wilson Lima (União Brasil). A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) foi proferida no último sábado (22).

De acordo com equipe jurídica de Wilson Lima, o candidato emedebista veiculou propaganda eleitoral no último dia 18, em uma rádio, e foram percebidas palavras de baixo calão na propaganda. Os advogados destacaram que as ofensas não tiveram “qualquer veiculação ao contexto de qualquer crítica política”.

“A parte autora aduz que as afirmações acima transcritas, em especial ‘é mentiroso o Wilson Lima’, ‘(…)esse incompetente que deve ir pra cadeia’ e ‘Wilson Lima aqui você não tem vez, fuleiro’, atingem diretamente a imagem do Governador candidato à reeleição”, segundo consta no processo.