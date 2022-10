Sob forte chuva, deputado João Luiz acompanha Wilson Lima em Borba

Manaus/AM - Mesmo sob forte chuva, o deputado estadual João Luiz (Republicanos), que foi reeleito para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), esteve neste sábado (22), no município de Borba (distante a 151 quilômetros de Manaus) para agradecer os votos nas urnas durante as eleições de 2022.

“Estivemos em Borba, que fica na Calha do Madeira para agradecer a cada voto de confiança depositado. Estaremos juntos por mais quatro anos dando seguimento ao nosso trabalho e levando crescimento para o nosso Estado do Amazonas”, disse João Luiz.

O republicano também participou da comitiva e carreata do candidato ao Governo do Amazonas, Wilson Lima pelas ruas do município.

Wilson Lima destacou que foi recebido com muito carinho pela população de Borba. “Mesmo na chuva o povo foi manifestar apoio a nossa candidatura. Está claro que o Amazonas quer continuar avançando. Muito obrigado”, concluiu.

Itacoatiara

Na última sexta-feira (21), João Luiz também esteve em Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus) para agradecer os votos no município e na Calha do Médio Amazonas. O republicano também participou de uma carreata e comício com Wilson Lima, candidato à reeleição ao Governo do Amazonas.