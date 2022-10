Lula tem 50% e Bolsonaro 43%, mostra pesquisa Ipec

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06043/2022.

De acordo com o levantamente, feito entre sábado (22) e esta segunda, os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 183 municípios.

A mais nova pesquisa do Ipec divulgada nesta segunda-feira (24), da Rede Globo, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% de intenção de votos no segundo turno contra 43% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

