Beto Carrero dá desconto para eleitores de Lula não votarem no 2º turno

O parque temático Beto Carrero World divulgou hoje uma promoção para incentivar petistas a não votarem no segundo turno das eleições, em 30 de outubro. Antes, o centro de diversões, localizado em Santa Catarina, havia oferecido 25% de desconto para quem fosse ao local com roupas com as cores da bandeira do Brasil até a próxima segunda-feira (31).

