Alfredo Nascimento será confirmado pelo PL candidato à Prefeitura de Manaus

Manaus/AM - O Partido Liberal (PL) realiza sua convenção partidária nesta quarta-feira (16), que deve confirmar Alfredo Nascimento candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. Uma coletiva de imprensa vai anunciar, além dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, os nomes que vão disputar as vagas para vereadores.

O evento será realizado às 17h, no Hotel Blue Tree, localizado na avenida jornalista Umberto Calderaro Filho, 817, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

Para evitar a propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19, todas as regras sanitárias serão cumpridas. Todos terão que seguir as normas de segurança, incluindo aferição de temperatura corporal, uso de máscara, álcool em gel e as recomendações de distanciamento social.