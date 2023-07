Veja o valor das tarifas de pedágio em São Paulo a partir deste sábado (1º)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tarifas de pedágios em mais de 120 praças nas rodovias do estado de São Paulo têm reajuste a partir deste sábado, 1º de julho, conforme as regras de concessão do governo paulista. Na maioria das praças, haverá aumento do valor, mas há algumas nas quais será aplicada redução de tarifa.

A queda ou alta do valor é definida conforme o índice de correção do contrato. No caso das rodovias que têm como base o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é a inflação oficial do país, houve aumento de até 3,9%. Nas em que é aplicado o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), haverá redução de até 4,5%.

A correção ocorre todo ano e faz parte do contrato de concessão das estradas do estado. Os reajustes variam conforme o tipo de contrato, e há rodovias em que haverá queda.

Os novos valores definidos pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo) foram publicados no Diário Oficial do Estado de SP desta quarta-feira (28).

No caso das rodovias administradas pela CCR, além do reajuste anual, haverá acréscimo de R$ 0,10 nas tarifas. O reajuste valerá para AutoBan, SPVias e RodoAnel Oeste. Segundo a concessionária, a medida tem como objetivo diminuir os prejuízos da companhia por causa da pandemia de coronavírus.

No sistema Anchieta-Imigrantes, o mais caro, sobe de R$ 33,80 para R$ 35,30. O último reajuste das tarifas foi em dezembro de 2022, após haver congelamento em ano eleitoral. Com a inflação em alta, os preços subiram até 11,73%.

Rodovia - Praça - Tarifa antiga - Nova tarifa

Via Anhanguera - Perus - 11,80 - 12,40

Via Anhanguera - Valinhos - 11,70 - 12,20

Via Anhanguera - Nova Odessa - 10,40 - 10,90

Via Anhanguera - Limeira - 7,80 - 8,20

Rodovia dos Bandeirantes - Caieiras - 11,80 - 12,40

Rodovia dos Bandeirantes - Campo Limpo - 11,80 - 12,40

Rodovia dos Bandeirantes - Itupeva - 11,70 - 12,20

Rodovia dos Bandeirantes - Sumaré - 10,40 - 10,90

Rodovia dos Bandeirantes - Limeira - 7,80 - 8,20

Rodovia Orlando Chesini Ometto - Monte Alto - 7,60 - 7,20

Rodovia Faria Lima - Colina - 11,30 - 10,80

Rodovia Com. Pedro Monteleone - Pirangi - 11,90 - 11,40

Rodovia Sem Denominação - Mogi Mirim - 9,60 - 9,90

Rodovia Engº João Tosello - Limeira - 10,90 - 11,30

Rodovia Dep.Laércio Corte - Iracemápolis - 7,40 - 7,70

Rodovia Wilson Finardi - Araras - 8,50 - 8,80

Rodovia Wilson Finardi - Rio Claro - 4,20 - 4,40

Rodovia Doutor Paulo Lauro - Santa Cruz das Palmeiras - 7,80 - 8,10

Rodovia Doutor Paulo Lauro - Descalvado - 7,90 - 8,30

Via Anhanguera - Leme - 9,70 - 10,10

Via Anhanguera - Pirassununga - 9,70 - 10,10

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros - Jaguariúna - 15,20 - 15,80

Rodovia Dep.Mário Beni - Estiva Gerbi - 9,10 - 9,50

Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima - Casa Branca - 8,10 - 8,50

Rodovia Prof. José André de Lima - Mococa - 7,70 - 8,00

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros - Espírito Santo do Pinhal - 11,30 - 11,80

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros - Águas da Prata - R$ 5,40 - 5,60

Rodovia Dom Tomás Vaquero - Aguaí - R$ 5,70 - 6,00

Rodovia Dom Tomás Vaquero - São João da Boa Vista - R$ 6,40 - 6,60

Rodovia Dep.Eduardo Vicente Nasser - Itobi - 11,60 - 12,00

Rodovia Prof. José André de Lima - Pórtico Jaguariúna - 7,60 - 7,90

Rodovia Prof. José André de Lima - Pórtico Santo Antônio da Posse - 7,60 - 7,90

Rodovia José Ermírio de Moraes - Sorocaba - 8,20 - 8,60

Rodovia Raposo Tavares - São Roque - 11,60 - 12,20

Rodovia Raposo Tavares - Alumínio - 11,60 - 12,00

Rodovia Raposo Tavares - Araçoiaba - 4,90 - 5,10

Rodovia Pres. Castello Branco - Osasco - 5,40 - 5,60

Rodovia Pres. Castello Branco - Barueri - 5,40 - 5,60

Rodovia Pres. Castello Branco - Itapevi - 10,80 - 11,20

Rodovia Pres. Castello Branco - Itu - 14,60 - 15,20

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Indaiatuba - 16,80 - 17,40

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Indaiatuba Bloqueio - 16,80 - 17,40

Rodovia Fausto Santomauro - Rio Claro - 7,60 - 7,90

Rodovia Cornélio Pires - Rio das Pedras - 12,30 - 12,80

Rodovia Pres.Castello Branco - Boituva - 12,00 - 12,40

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto - Itupeva - 9,10 - 9,50

Rodovia Marechal Rondon - Porto Feliz - 9,50 - 9,90

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Pórtico Aeroporto - 1,30 - 1,40

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Pórtico Bloqueio Indaiatuba - 3,10 - 3,20

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Pórtico Campinas - 2,40 - 2,50

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Pórtico Itu 1 - 3,80 - 4,00

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Pórtico Itu 2 - 2,40 - 2,50

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Pórtico Praça Indaiatuba - 3,10 - 3,20

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Pórtico Salto 1 - 2,40 - 2,50

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Pórtico Salto 2 - 3,80 - 3,90

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado - Pórtico Salto 3 - 3,80 - 3,90

Rodovia Antônio Romano Schincariol - Morro Alto (Tatuí) - 13,70 - 14,30

Rodovia Antônio Romano Schincariol - Morro Alto (Itapetininga) - 13,70 - 14,30

Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes - Gramadão - 12,30 - 12,80

Rodovia João Mellão - Avaré - 9,20 - 9,70

Rodovia Francisco Alves Negrão - Buri - 13,30 - 13,90

Rodovia Francisco Alves Negrão - Itararé - 8,50 - 8,90

Rodovia Raposo Tavares - Alambari - 10,40 - 10,90

Rodovia Pres. Castello Branco - Quadra - 16,80 - 17,50

Rodovia Pres. Castello Branco - Itatinga - 16,80 - 17,50

Rodovia Pres. Castello Branco - Iaras - 11,30 - 11,90

Rodovia Cônego Domênico Rangoni - Santos - 15,80 - 16,50

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega - São Vicente - 9,20 - 9,70

Via Anchieta - Riacho Grande - 33,80 - 35,30

Rodovia dos Imigrantes - Diadema (Bloqueio) - 2,40 - 2,70

Rodovia dos Imigrantes - Eldorado (Bloqueio) - 4,80 - 4,90

Rodovia dos Imigrantes - Batistini (Bloqueio) - 7,60 - 8,10

Rodovia dos Imigrantes - Piratininga - 33,80 - 35,30

Rodovia Romildo Prado - Louveira - 2,40 - 2,70

Rodovia Dom Pedro 1º - Igaratá - 11,70 - 13,10

Rodovia Dom Pedro 1º - Atibaia - 9,30 - 10,40

Rodovia Dom Pedro 1º - Itatiba - 13,50 - 15,10

Rodovia Professor Zeferino Vaz - Paulínia A - 10,60 - 11,80

Rodovia Professor Zeferino Vaz - Paulínia B - 14,70 - 16,40

Rodovia Professor Zeferino Vaz - Engenheiro Coelho - 8,10 - 9,00

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra - Jundiaí - 4,50 - 5,00

Rodovia Professor Zeferino Vaz - Paulínia Jd. Betel - 4,90 - 5,10

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra - Pórtico km 74 - 2,90 - 3,00

Rodovia Professor Zeferino Vaz - Pórtico Cosmópolis - 1,20 - 1,20

Rodovia Professor Zeferino Vaz - Pórtico Engº Coelho - 6,90 - 7,20

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra - Pórtico Jundiaí - 1,60 - 1,60

Rodovia Professor Zeferino Vaz - Pórtico

Paulínia A - 5,70 - 5,90

Rodovia Professor Zeferino Vaz - Pórtico Paulínia B - 4,90 - 5,10

Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno - Piratininga - 9,00 - 9,30

Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno - Santa Cruz do Rio Pardo - 8,70 - 9,10

Rodovia Raposo Tavares - Palmital - 10,80 - 11,20

Rodovia Raposo Tavares - Assis - 11,20 - 11,60

Rodovia Raposo Tavares - Rancharia - 9,10 - 9,50

Rodovia Raposo Tavares - Regente Feijó - 9,20 - 9,50

Rodovia Raposo Tavares - Presidente Bernardes - 12,10 - 12,50

Rodovia Raposo Tavares - Caiuá - 9,00 - 9,40

Rodovia Orlando Quagliato - Ourinhos - 9,10 - 9,40

Rodovia Marechal Rondon (oeste) - Avaí - 7,00 - 7,80

Rodovia Marechal Rondon (oeste) - Pirajuí - 6,50 - 7,30

Rodovia Marechal Rondon (oeste) - Promissão - 7,80 - 8,70

Rodovia Marechal Rondon (oeste) - Glicério - 8,70 - 9,70

Rodovia Marechal Rondon (oeste) - Rubiácea - 7,50 - 8,30

Rodovia Marechal Rondon (oeste) - Lavínia - 5,90 - 6,60

Rodovia Marechal Rondon (oeste) - Guaraçaí - 5,70 - 6,40

Rodovia Marechal Rondon (oeste) - Castilho - 4,20 - 4,70

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença - Monte Mor - 8,90 - 9,20

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença - Rafard - 6,30 - 6,60

Rodovia Marechal Rondon (leste) - Conchas - 8,50 - 8,90

Rodovia Marechal Rondon (leste) - Anhembi - 9,70 - 10,00

Rodovia Marechal Rondon (leste) - Botucatu - 6,80 - 7,00

Rodovia Marechal Rondon (leste) - Aereiópolis - 7,60 - 7,90

Rodovia Marechal Rondon (leste) - Agudos - 7,40 - 7,60

Rodovia do Açúcar - Comendador Mário Dedini - Elias Fausto - 4,30 - 4,50

Rodovia do Açúcar - Comendador Mário Dedini - Rio das Pedras - 9,70 - 10,10

Rodovia Ayrton Senna da Silva - Itaquaquecetuba - 4,70 - 5,20

Rodovia Ayrton Senna da Silva - Guararema - 4,50 - 4,90

Rodovia Governador Carvalho Pinto - São José dos Campos - 4,40 - 4,90

Rodovia Governador Carvalho Pinto - Caçapava - 4,50 - 5,00

Rodoanel Mário Covas - trecho oeste - Cobrança ao sair das rodovias - 2,80 - 3,00

Rodoanel Mário Covas - trecho sul - Cobrança ao sair das rodovias - 4,30 - 4,50

Rodoanel Mário Covas - trecho leste - Cobrança ao sair das rodovias - 3,30 - 3,40

Rodovia do Tamoios - Jambeiro - 4,90 - 5,30

Rodovia dos Tamoios - Paraibuna - 10,70 - 11,20