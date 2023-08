Quitinete de 33 metros quadrados na 'Dubai brasileira' custa R$ 1,6 milhão

LUCAS MONTEIRO

SOROCABA (SP)

Prédio não tem elevador nem garagem; anúncio viraliza nas redes sociais

(FOLHAPRESS) Em 23/08/2023 18h59

Uma quitinete em Balneário Camboriú (SC) que custa R$ 1,6 milhão viralizou nas redes sociais na segunda-feira (21). Localizado na avenida Atlântica, que fica na rua da praia, o imóvel de 33 metros quadrados não tem janela com vista de frente para o mar e fica em um edifício de quatro andares, com mais de 50 anos, sem elevadores nem garagem.

O loft integra o metro quadrado mais caro do Brasil, no litoral catarinense, que tem o apelido de 'Dubai brasileira'. Há uma pequena cozinha, um banheiro sem boxe, sala de estar, um quarto e divisória de cômodos apenas no banheiro.

Anúncio de Airbnb do imóvel que ficou conhecido como a 'quitinete mais cara do Brasil' Reprodução **** A vista privilegiada da praia pode ser acessada pelo corredor do lado de fora da quitinete, área comum com outras unidades dos imóveis, que funciona uma espécie de varanda lateral.

Segundo o Índice do FipeZap referente a julho, o metro quadrado em Balneário Camboriú custa R$ 12,3 mil. O valor significa um aumento de 20,68% em relação a 2022, quando custava R$ 10,2 mil.

Usuários do X (ex-Twitter) reagiram ao preço. O caso ganhou repercussão após o perfil @fabiomarxxx, criador da personagem Sheyla Christina, ironizar o preço do imóvel "Pagar 1,6 milhões de reais em uma Kitnet minúscula pra ter uma vista lateral horrenda do mar de Camboriú e a janela do banheiro saindo na cozinha... nossa Dubai brasileira", escreveu. O post já ultrapassou 2 milhões de visualizações e 14 mil curtidas.

Twitter Elton https://twitter.com/eltonpeixe/status/1694061065426907423 *** Twitter raphaelstfl https://twitter.com/raphaelstfl/status/1693763053173567690 *** A corretora de imóveis Talyta Carvalho diz que vários fatores levam um imóvel a ter valor agregado. "Quanto menor mais caro dependendo da região, vale sempre levar em consideração também se o condomínio é completo com serviços de eventos e trabalho ou se a região recebe muitos turistas para locação diária", diz.

Para ela, o valor do imóvel de Santa Catarina é irreal. "Está oferecendo somente o básico e muito básico, sem alcance para alto padrão. O valor do metro quadrado está em R$ 12,3 mil, essa quitinete deveria ser avaliada, em média, em R$ 405 mil. Nada justifica esse valor", afirma.

Já o consultor imobiliário Lenivaldo Silva diz que o preço de venda é fruto de pesquisa de mercado. "A incorporadora que concebe e vende uma quitinete ao preço de R$ 1,6 milhão certamente pesquisou antes o mercado e chegou à conclusão de que agregando diferenciais ao imóvel haveria potenciais clientes interessados na aquisição", diz. "Existindo compradores, o preço é viável."

Talyta fala sobre os motivos para o metro quadrado ser supervalorizado no litoral catarinense. "É onde se encontram muitos milionários que curtem a cidade no verão e fazem investimentos imobiliários, trazendo investidores de todo o mundo."

As micromoradias, de imóveis de até 30 metros quadrados, têm ganhado mais adeptos, em um cenário de disparada de preços de aluguéis.

Talyta diz que é uma tendência que atrai principalmente investidores e pessoas que moram sozinhas. "Investir em imóveis é o mais seguro e muitos optam por esse tipo de investimento. Em São Paulo é possível encontrar quitinetes de 28 metros quadrados por R$ 420 mil em bairros nobres", diz.

Imóvel pode ser alugado pelo Airbnb

O apartamento pode ser alugado na plataforma de aluguéis temporários Airbnb por R$ 100 a diária. O preço da locação pode variar de acordo com a época do ano.

Na descrição do anúncio na plataforma, os administradores do imóvel já aproveitam a repercussão momentânea. "Hospede-se na famosa kitnet que custa mais de 1,5 milhões de reais, conhecida como a Kitnet mais cara do Brasil (para venda) nas redes sociais", diz o anúncio.

Outro destaque do anúncio é para a localização. "Loft com marvilhosa vista para toda a orla da cidade. Você estará com os pés literalmente na areia."

Na plataforma, as avaliações da acomodação são positivas: "A estadia foi ótima. Localização muito boa e ótimo custo-benefício", disse um usuário em abril deste ano.

"Adorei a estadia no apartamento! Muito limpo e aconchegante. Perto de tudo e de uma vista de tirar o fôlego", destacou outro em agosto de 2022.