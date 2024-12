Programa de atualização de imóvel termina na próxima segunda (16); entenda

Flávio Molinari, sócio da área tributária do Collavini Borges Molinari Advogados, também afirma que a expectativa atual para o cenário econômico é um fator que tem desestimulado as adesões.

Rodrigo Lazaro Pinto, sócio do escritório FCR Law, afirma que muitos clientes manifestaram interesse em fazer a adesão, mas se desinteressaram após a simulação mostrar que só haveria vantagem se eles optassem por ficar com o imóvel por pelo menos mais 15 anos. Dessa forma, o ganho tributário seria muito pequeno em relação ao risco de perda diante da necessidade de uma venda antecipada.

Para vendas em prazo superior a esse e igual a 15 anos, haverá aproveitamento de parte do imposto pago antecipadamente, benefício que aumenta com o tempo, mas só se torna pleno após esse período.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa de atualização do valor de imóveis lançado neste ano pelo governo federal, com recolhimento de imposto com alíquota reduzida, termina na próxima segunda-feira (16).

