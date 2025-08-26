   Compartilhe este texto

Preço da manga, afetada por tarifas de Trump, cai 21% no Brasil, maior recuo mensal desde 2007

Por Folha de São Paulo

26/08/2025 13h15 — em
Economia



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os preços da manga para o consumidor brasileiro tiveram deflação (queda) de 20,99% em agosto. É o que apontam dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) divulgados nesta terça (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A queda mensal de quase 21% é a maior desde setembro de 2007, quando a baixa havia sido de 25,04%. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os dados nesta terça-feira (26).

Ao longo da série histórica, a manga já mostrou deflação em meses de agosto. Parte dos alimentos costuma apresentar movimento semelhante devido à ampliação da oferta no início do segundo semestre, a partir de melhores condições de produção.

No caso da manga, há um fator adicional neste ano. A fruta é uma das mercadorias que não escaparam do tarifaço do governo Donald Trump, que entrou em vigor em agosto. A sobretaxa a exportações gerou expectativa de maior oferta interna no Brasil.

Conforme a economista Claudia Moreno, do C6 Bank, é possível que a guerra comercial tenha gerado impactos no IPCA-15.

Nesse sentido, ela destaca as reduções registradas por carnes (-0,94%) e frutas (-1,32%) no índice de agosto. As carnes também não escaparam das tarifas americanas.

Outros produtos afetados pela medida são os pescados, cujos preços recuaram 0,14% no IPCA-15 de agosto, destaca Claudia. A queda, porém, foi menos intensa do que a observada no índice de julho (-2,03%).

"Então, se teve algum efeito [nos pescados], ele já aconteceu e deve estar retornando", diz a economista.

Por ser divulgado antes, o IPCA- 15 sinaliza uma tendência para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o indicador oficial de inflação do país. Uma das diferenças entre os dois é o período de coleta das informações pelo IBGE.

A apuração dos preços do IPCA-15 ocorre entre a segunda metade do mês anterior e a primeira metade do mês de referência. No caso do índice de agosto, a coleta foi realizada de 16 de julho a 14 de agosto.

Já a apuração do IPCA se concentra no mês de referência. Por isso, o resultado de agosto ainda não é conhecido. Será divulgado em 10 de setembro.

A variação dos preços da manga é calculada pelo IBGE em oito capitais e regiões metropolitanas. Em agosto, a fruta foi um dos produtos responsáveis pela queda nos preços da alimentação no domicílio (-1,02%).

A maior deflação da manga foi registrada em Belo Horizonte (-31,61%). A menor baixa ocorreu em São Paulo (-9,77%).

Com a indefinição gerada pelo tarifaço de Trump, o setor de frutas chegou a indicar risco de que mangas estragassem no pé, porque não haveria mercado para elas em outro país, e nem mesmo no Brasil, já abastecido, como noticiou a coluna de Mônica Bergamo em julho.

Bastidores da Política - Asfaltamento da BR 319 vira discurso eleitoral no Amazonas Bastidores da Política
Asfaltamento da BR 319 vira discurso eleitoral no Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


26/08/2025

Trump quer participação dos EUA também na indústria de defesa

26/08/2025

Governo faz acordo para investigar gestão Dilma e evitar convocação de irmão de Lula na CPI do INSS

26/08/2025

Spotify lança mensagens diretas; veja como recomendar músicas e podcasts

26/08/2025

Dólar sobe e Bolsa cai com inflação e demissão de diretora do Fed em foco

26/08/2025

Uberaba encerra feira de genética bovina com recorde de faturamento em leilões

26/08/2025

Auditor fiscal preso em SP pode ter aberto contas na Suíça para esquema bilionário de ICMS, diz MP

26/08/2025

AGU deve finalizar contratação de escritório de advocacia nos EUA para atuar contra tarifas de Trump

26/08/2025

IPCA-15 tem 1ª deflação em mais de dois anos com queda nos preços de gasolina, luz e alimentos

26/08/2025

Dólar oscila e Bolsa cai com dados de inflação e demissão no Fed em foco

26/08/2025

Indígenas pedem que MP atue para derrubar licenciamento ambiental de data center do TikTok

26/08/2025

Dólar abre em baixa com dados de inflação e demissão no Fed em foco

26/08/2025

Trump ameaça tarifa de 200% sobre China se país não acelerar exportação de terras raras

26/08/2025

Brasil deve responder a tarifas de Trump com investimento estratégico, diz economista chinesa

26/08/2025

CNI contrata lobista próximo de Trump às vésperas de viagem a Washington para negociar tarifas

26/08/2025

Trump mostra interesse em dialogar ao evitar citar Lula, diz analista

26/08/2025

Faturamento com venda de remédios cresce 11,5% no primeiro semestre de 2025

26/08/2025

Lojas de roupas por quilo atraem clientes, que sobem em pilhas para garimpar

26/08/2025

Ao menos 5.000 pessoas com deficiência intelectual conseguiram trabalho no Brasil desde 2013

26/08/2025

IPCA-15 tem 1ª deflação em mais de dois anos com queda nos preços de energia e alimentos

26/08/2025

Donald Trump demite diretora do Fed, EUA tenta comer uma fatia do mercado brasileiro de soja e o que importa no mercado

26/08/2025

Trump não tem autoridade para me demitir e não vou renunciar, diz diretora demitida do Fed

25/08/2025

Americanas anuncia Fernando Dias Soares como novo CEO

25/08/2025

Governo tenta se recuperar de derrota e emplacar plano de trabalho paralelo na CPI do INSS

25/08/2025

Governo agenda para dezembro leilão de petróleo do pré-sal que pode render R$ 15 bilhões

25/08/2025

Trump anuncia demissão de diretora do Fed e amplia pressão sobre banco central dos EUA

25/08/2025

AGU pede investigação da PF sobre possível ação de bolsonaristas contra Banco do Brasil

25/08/2025

Mendonça substitui Toffoli e é novo relator de investigações de fraudes no INSS

25/08/2025

Chanceler anuncia retomada de negociação do Mercosul com Canadá em outubro

25/08/2025

'Excesso' de energia renovável desafia sistema e obriga cortes recordes de geração


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!