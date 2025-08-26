   Compartilhe este texto

Trump quer participação dos EUA também na indústria de defesa

Por Folha de São Paulo

26/08/2025 13h30 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A iniciativa do governo de Donald Trump de intervir diretamente na economia ganhou um novo capítulo nesta terça (26), com a revelação de que o republicano está interessado em que os Estados Unidos sejam donos de parte do complexo industrial-militar do país.

"Eles [governo e Pentágono] estão pensando nisso. Há uma discussão monstruosa sobre defesa. A Lockheed Martin tira 97% de suas receitas do governo dos EUA. Eles são basicamente um braço do governo americano", disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, ao comentar o movimento de Trump a rede CNBC.

A Lockheed, que fabrica uma vasta gama de armamentos e é a líder mundial do ranking de vendas militares no mundo, viu suas ações subirem quase 2% com a declaração. Em nota, afirmou que "continua com sua forte relação de trabalho com o presidente Trump e sua administração".

Não é um movimento casual. Após conseguir uma "golden share" com direito a influenciar o destino da Japan Steel, que comprou a US Steel, Trump anunciou a compra de quase 10% da fabricante de chips Intel, que anda em dificuldades financeiras.

Além disso, adquiriu ações de uma empresa do estratégico setor de terras raras e fez acordos para ficar com parte do lucro de exportação de chips antes vetados para o mercado chinês.

Lutnick citou, além da Lockheed, a gigante aeroespacial Boeing, quarta do ranking militar do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, e a Palantir, que desenvolve softwares e sistemas de integração também na área de defesa. Ambas tiveram subida em suas ações.

O movimento de Trump em direção a empresas de defesa é algo que só foi visto no país em tempos de guerra, como o segundo conflito mundial nos anos 1940. Olhando a floresta em detrimento da árvore, ele sinaliza um intervencionismo econômico inaudito desde os tempos do New Deal, a ação governamental que tentou tirar os EUA da Depressão nos anos 1930.

Não que os EUA, que abriram sem mercado de capitais nos estertores do século 18, sejam totalmente desregulados. Na grande crise de 2008, por exemplo, a General Motors foi tão à lona que o governo comprou 60% de suas ações -mas a medida foi emergencial, e em 2013 a empresas já estava novamente de pé e privada.

Com Trump dizendo que quer fazer "acordos todos os dias", o foco na defesa chama a atenção. Ele já vinha incentivando negócios na vizinha área da aviação comercial em meio à sua guerra tarifária, embutindo vendas para a ainda convalescente Boeing, que já havia ajudado com um contrato para o novo caça dos EUA.

O setor de defesa é responsável por movimentar o equivalente a US$ 1,1 trilhão anuais nos EUA, além de receitas na casa dos US$ 300 bilhões, segundo estimativas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, de Londres.

Isso equivale a mais ou menos metade do PIB do Brasil. No contexto do PIB americano, de quase US$ 30 trilhões, pode parecer pouco, mas por motivos evidentes é uma enormidade com implicações geopolíticas sérias.

Em toda sua história, os EUA participaram de cerca de 400 intervenções militares estrangeiras, metade delas após 1950. Da Ucrânia a Gaza, passando pelas águas venezuelanas, exerce uma projeção de poder inédita na história.

O gasto militar americano está no maior nível da história, chegando à casa do US$ 1 trilhão anual, e responde por 39,4% do dispêndio do gênero em todo o mundo.

O setor é intimamente ligado à política americana, tanto que o presidente Dwight Eisenhower famosamente cunhou o termo complexo industrial-militar quando despediu-se do cargo em 1961, alertando para o perigo do excesso de influência das empresas de defesa na definição da política externa do país.

Ao longo dos anos, isso se deu por enormes contratos de defesa e por uma política de porta giratória, na qual executivos iam e voltavam para cargos no Departamento de Defesa, que o presidente disse que vai renomear para Departamento da Guerra. Agora, o republicano parece querer mais.

Em todo o mundo existe essa interação. Para ficar num exemplo doméstico brasileiro, o avião de transporte KC-390 da Embraer, hoje uma estrela do portfólio de exportação da fabricante paulista, nasceu de uma encomenda da Força Aérea que inclusive redesenhou o projeto inicial todo.

Países como a França, Alemanha, Reino Unido e Itália têm cada um suas indústrias, mas trabalham em diversas iniciativas conjuntas. A percepção da ameaça russa com a Guerra da Ucrânia e o aumento do gasto militar na Europa, combinado com a noção de que Trump não é o parceiro mais confiável, levou a um salto nas ações das indústrias do setor no continente.

Isso para não falar na Rússia e na China, muito bem posicionadas no ranking global por conta de exportações e, no caso de Moscou, das necessidades do conflito, onde o controle estatal é amplo sobre o setor.

Bastidores da Política - Asfaltamento da BR 319 vira discurso eleitoral no Amazonas Bastidores da Política
Asfaltamento da BR 319 vira discurso eleitoral no Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


26/08/2025

Preço da manga, afetada por tarifas de Trump, cai 21% no Brasil, maior recuo mensal desde 2007

26/08/2025

Governo faz acordo para investigar gestão Dilma e evitar convocação de irmão de Lula na CPI do INSS

26/08/2025

Spotify lança mensagens diretas; veja como recomendar músicas e podcasts

26/08/2025

Dólar sobe e Bolsa cai com inflação e demissão de diretora do Fed em foco

26/08/2025

Uberaba encerra feira de genética bovina com recorde de faturamento em leilões

26/08/2025

Auditor fiscal preso em SP pode ter aberto contas na Suíça para esquema bilionário de ICMS, diz MP

26/08/2025

AGU deve finalizar contratação de escritório de advocacia nos EUA para atuar contra tarifas de Trump

26/08/2025

IPCA-15 tem 1ª deflação em mais de dois anos com queda nos preços de gasolina, luz e alimentos

26/08/2025

Dólar oscila e Bolsa cai com dados de inflação e demissão no Fed em foco

26/08/2025

Indígenas pedem que MP atue para derrubar licenciamento ambiental de data center do TikTok

26/08/2025

Dólar abre em baixa com dados de inflação e demissão no Fed em foco

26/08/2025

Trump ameaça tarifa de 200% sobre China se país não acelerar exportação de terras raras

26/08/2025

Brasil deve responder a tarifas de Trump com investimento estratégico, diz economista chinesa

26/08/2025

CNI contrata lobista próximo de Trump às vésperas de viagem a Washington para negociar tarifas

26/08/2025

Trump mostra interesse em dialogar ao evitar citar Lula, diz analista

26/08/2025

Faturamento com venda de remédios cresce 11,5% no primeiro semestre de 2025

26/08/2025

Lojas de roupas por quilo atraem clientes, que sobem em pilhas para garimpar

26/08/2025

Ao menos 5.000 pessoas com deficiência intelectual conseguiram trabalho no Brasil desde 2013

26/08/2025

IPCA-15 tem 1ª deflação em mais de dois anos com queda nos preços de energia e alimentos

26/08/2025

Donald Trump demite diretora do Fed, EUA tenta comer uma fatia do mercado brasileiro de soja e o que importa no mercado

26/08/2025

Trump não tem autoridade para me demitir e não vou renunciar, diz diretora demitida do Fed

25/08/2025

Americanas anuncia Fernando Dias Soares como novo CEO

25/08/2025

Governo tenta se recuperar de derrota e emplacar plano de trabalho paralelo na CPI do INSS

25/08/2025

Governo agenda para dezembro leilão de petróleo do pré-sal que pode render R$ 15 bilhões

25/08/2025

Trump anuncia demissão de diretora do Fed e amplia pressão sobre banco central dos EUA

25/08/2025

AGU pede investigação da PF sobre possível ação de bolsonaristas contra Banco do Brasil

25/08/2025

Mendonça substitui Toffoli e é novo relator de investigações de fraudes no INSS

25/08/2025

Chanceler anuncia retomada de negociação do Mercosul com Canadá em outubro

25/08/2025

'Excesso' de energia renovável desafia sistema e obriga cortes recordes de geração


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!