Plano de devolução de descontos deve sair até a próxima semana, diz presidente do INSS

Segundo o ministro, antes de reabrir a possibilidade de desconto, medidas serão estabelecidas pelo órgão para garantir mais segurança a procedimentos que envolvem desconto na folha. Entre elas, está o fortalecimento dos mecanismos de reconhecimento facial, o cruzamento de dados e, em alguns casos, visitas de agentes do INSS em associações que desejam firmar acordos com o instituto.

No momento, todos os descontos estão suspensos e os segurados não precisam solicitar o cancelamento. Também não é necessário ir até uma agência do INSS para fazer esse pedido.

Waller Júnior também alertou os segurados sobre possíveis golpes relacionados à devolução dos valores. "Quando for lançado o programa de ressarcimento todos serão avisados e a forma de você ser ressarcido serão divulgada nos canais oficiais do INSS", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O plano de ressarcimento dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deve ser apresentado até a próxima semana, segundo o novo presidente da autarquia, Gilberto Waller Júnior.

