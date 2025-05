O que é a gripe aviária e quais os riscos da doença para humanos e animais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) anunciou nesta sexta-feira (16) a confirmação do primeiro caso de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1, em uma granja de aves comerciais no Brasil.

A doença já está disseminada em outros continentes, mas a notícia levou à suspensão da compra de proteína de aves brasileira por China e União Europeia, por causa das cláusulas contratuais firmadas com o governo brasileiro. A produção gaúcha também sofrerá restrições em Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Japão e Reino Unido.

O ministério disse que está tomando as medidas necessárias para conter e erradicar o foco. Alerta ainda que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou de ovos. A reportagem explica abaixo o histórico da doença e seus riscos para pessoas e animais.

O QUE É O H5N1?

Trata-se de uma variante do vírus da gripe comum, e todos os tipos da família influenza têm um nome e um sobrenome -"Um 'H' e um 'N'", diz o professor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP Paulo Eduardo Brandão.

Por exemplo, na vacina anual contra a gripe, um dos vírus de influenza mencionados é o H1N1. "O H5N1 é uma das formas em que um vírus da gripe pode aparecer, e o H5N1 é bastante comum em aves", afirma Brandão.

QUAL O NÍVEL DE FATALIDADE ENTRE AS AVES?

De acordo com o professor, trata-se de um vírus extremamente letal para esses animais, que se transmite muito rapidamente nessas populações. "Galinhas, frangos e outras aves mantidas em criação humana são altamente suscetíveis e é comum que essa alta letalidade seja ainda mais observada em granjas." O motivo são as condições de criação, com muitos animais em pouco espaço.

DESDE QUANDO O VÍRUS CIRCULA?

Circula agora uma mutação do H5N1, mas existe um ancestral do vírus que já é conhecido desde 1996, infectando gansos. "O vírus atual existe desde 2020, tomou África Ásia e Europa e, entre 2022 e 2023, chegou ao continente americano", afirma Brandão.

No Brasil, há registro em animais silvestres desde 2023, quando houve a confirmação da doença no Espírito Santo. Houve casos em ao menos sete estados.

A contaminação de aves domésticas foi evitada até este mês de maio, com a confirmação dos primeiros casos registrados na quinta-feira (15) no município de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre.

É SEGURO CONSUMIR CARNE E OVOS DE AVES APÓS A CONFIRMAÇÃO DO VÍRUS?

Comer produtos de um animal contaminado não transmite o vírus da gripe aviária. A transmissão acontece, em semelhança ao que se observou no vírus da Covid-19, por gotículas aerossóis.

"As aves eliminam o vírus por secreção respiratória, por espirro, e podem eliminar pelas fezes, e isso faz o aerossol que entra pelo aparelho respiratório da próxima ave e assim a transmissão acontece muito rapidamente", diz o professor da USP.

A DOENÇA É TRANSMISSÍVEL PARA HUMANOS?

Embora não seja transmissível pela carne, há uma pequena chance de humanos contraírem o H5N1 por meio do contato com animais contaminados ou locais de criação.

"O risco, e há um risco de contaminação, é nas pessoas que manuseiam o animal contaminado, os tratadores, as pessoas que vão recolher. Por isso, tem de ter um protocolo mais rígido", disse o ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), em entrevista a emissora afiliada da Globo no Mato Grosso.

Nos Estados Unidos, onde também houve registro de infecção de bovinos, pessoas também foram infectadas após contato com o gado.

Não há registro, porém, de transmissão entre humanos.

O QUE FEZ O GOVERNO?

Fávaro decretou emergência zoossanitária por 60 dias no município de Montenegro, em um raio de dez quilômetros ao redor do estabelecimento onde foi encontrado o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade. Assim, ficam interrompidas as vendas de proteína produzida nessa área.

O ministério disse que está tomando as medidas necessárias para conter e erradicar o foco, além de realizar a comunicação oficial à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal), aos parceiros comerciais do Brasil e outros.

A granja onde houve a confirmação de casos de influenza H5N1 era dedicada à reprodução animal -35 animais tinham o vírus. O ministério trabalha no rastreio da produção desse estabelecimento e tomou medidas sanitárias para evitar a ocorrência de outros casos.

POR QUE O VÍRUS PODE GERAR EMBARGOS COMERCIAIS?

Embora o consumo da proteína animal não leve à transmissão, os países têm políticas de suspensão de importações dos lugares onde houve detecção de gripe aviária para evitar a entrada do vírus em zonas livres de influenza aviária.

"A primeira atitude tomada é parar a importação de um país que tenha uma dessas doenças de risco para a avicultura, pela alta transmissibilidade e alta letalidade", explica o especialista.

Fávaro disse que houve um esforço para evitar que a doença afetasse as vendas de todo o país, considerando que a disseminação do vírus em granjas comerciais tem ocorrido em todo o mundo. "Com o Japão, chegamos a um acordo há um mês, na última viagem. Com a China, não deu tempo."

De acordo com a veterinária especialista em zoonoses Paula Giaffone, a mudança do status sanitário pode ser revertida em 30 ou 60 dias, a depender dos resultados dos efeitos das medidas sanitárias. "As próximas semanas serão importantes, e carne e ovos seguem seguros por enquanto."

A SITUAÇÃO PODE SAIR DE CONTROLE?

Para Giaffone, os Estados Unidos são o exemplo negativo. "Nos EUA, a situação está realmente complicada, o vírus se espalhou por granjas, atingiu rebanhos leiteiros e o vírus é encontrado até em testes de água, nos sistemas de distribuição de água."

A gripe aviária é um dos principais fatores responsáveis pela alta no preço dos ovos, um dos principais vetores da inflação e do descontentamento dos americanos com os governos de Joe Biden e agora de Donald Trump.