Nubank anuncia retorno de David Vélez ao controle da diretoria do banco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Nubank anunciou nesta sexta-feira (21) que David Vélez, seu fundador e CEO, retomou o comando direto da diretoria do banco. O objetivo da reestruturação é, segundo a instituição financeira, aumentar o foco no cliente, ampliar a eficiência e a colaboração operacional nos países em que atua (Brasil, México e Colômbia).

Presidente do conselho de administração e CEO da companhia, Vélez terá ao seu lado Youssef Lahrech, que segue como presidente e diretor de operações (COO), Livia Chanes (CEO da operação no Brasil); Vitor Olivier (diretor de tecnologia); Cristina Junqueira (diretora de crescimento); e Guilherme Lago (diretor financeiro).

Sob o comando de Lahrech, o banco também incluiu três cargos de direção que serão ocupados por Henrique Frageli (diretor de risco) e Suzana Kubric (diretora de pessoas). A direção jurídica está vaga desde fevereiro e será preenchida nos próximos meses.

Além disso, Lahrech ainda vai liderar as operações globais de produtos e empresas, e assumir diretamente o controle das unidades de negócios focadas em serviços financeiros e empréstimo em todos os mercados.

CEO do banco no Brasil, Livia Chanes também assumirá as unidades de negócios específicas no país, como as áreas de investimentos, marketplaces e seguros. Seu objetivo será amplair as soluções financeiras para os clientes locais.

As funções de Chanes eram desempenhadas por Jag Duggal, diretor de produtos, que deixará a posição no início de abril e se tornará consultor externo do Nubank. Seu cargo ficará vago.

A reestruturação é anunciada um mês após a divulgação de resultados do banco no 4° trimestre de 2024 mostrar um ritmo forte de crescimento, porém abaixo das estimativas de analistas.

O banco reportou alta de 87% no lucro líquido ajustado para US$ 610 milhões, enquanto a receita excluindo efeitos cambiais somou US$ 2,99 bilhões, uma alta de 50%.

Nos últimos seis meses, os papeis caíram 17% na Bolsa de Nova York (NYSE).