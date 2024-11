Nomes dos novos diretores do BC devem ser enviados ao Senado até semana que vem, diz Rui Costa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os novos diretores do Banco Central já foram escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os nomes devem ser encaminhados ao Senado Federal até semana que vem, afirmou nesta quinta-feira (28) o ministro Rui Costa (Casa Civil).

"O presidente já definiu, deve ser enviado, se não amanhã, no máximo no início da próxima semana. [...] Eu não tenho os nomes aqui, senão podia até revelar. Não há segredo nisso, mas o presidente já decidiu", afirmou o ministro a jornalistas após evento no Palácio do Planalto.

Segundo Rui, Lula discutiu a realização de uma solenidade para nomeação simbólica do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no início da próxima semana, e o chefe do Executivo pode aproveitar a ocasião para anunciar os outros escolhidos.

Para poder assumir o posto no início de 2025, os novos diretores do BC precisam ser sabatinados na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) e passar por votação no plenário do Senado, que é responsável por avaliar e aprovar os nomes das autoridades. A etapa final na Casa está prevista para 11 de dezembro.

Galípolo foi aprovado pelo Senado como sucessor de Roberto Campos Neto –alvo de críticas do governo Lula– no dia 8 de outubro e assumirá o posto oficialmente em 1º de janeiro de 2025. Será a primeira troca de comando desde que a autonomia da autoridade monetária entrou em vigor, em 2021.

A jornalistas, Rui Costa também disparou contra Campos Neto, dizendo que o governo está em contagem regressiva para ter o BC "dirigido por quem mora no Brasil e não mora em Miami". Desde 21 de novembro, o atual chefe da autoridade monetária está nos Estados Unidos, conforme agenda pública divulgada pela instituição.

Com Galípolo assumindo a presidência do BC, o governo busca um substituto para comandar a diretoria de Política Monetária. Lula também precisará indicar os sucessores dos diretores Carolina de Assis Barros (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta) e Otavio Damaso (Regulação) –cujos mandatos terminam em 31 de dezembro.

Tradicionalmente, as diretorias de Regulação e Relacionamento são chefiadas por servidores da autarquia, o que não acontece com a diretoria de Política Monetária, que lidera a mesa de câmbio e em geral é comandada por um profissional do mercado.

Nos últimos dias, circularam no mercado financeiro os nomes de Juliana Pereira, hoje na CGU (Controladoria-Geral da União), de Richard Back, da Secretaria de Relações Institucionais, e de Emmanuel Sousa de Abreu, que atua na Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.

Para a área de Regulação, um dos candidatos citados há mais tempo na "bolsa de apostas" é Gilneu Vivan, atual chefe do departamento de Regulação do Sistema Financeiro do BC.

Para a diretoria de Relacionamento, o nome de Juliana Mozachi (chefe do departamento de Supervisão de Conduta) já esteve entre os cotados. Isabela Damaso (chefe da gerência de Sustentabilidade) e Izabela Correa, servidora do BC cedida para a CGU (Controladoria-Geral da União), também já foram mencionadas.

Segundo relatos de membros do governo, não está descartada uma "dança das cadeiras" no momento da nomeação dos novos diretores do BC, com a movimentação de Rodrigo Teixeira –hoje na diretoria de Administração– para outro posto.

A cúpula do BC pode se tornar 100% masculina em 2025 se Lula não indicar ao menos uma mulher para as vagas abertas na instituição. A escolha para as três diretorias da autoridade monetária será um novo teste para o governo na questão da diversidade de gênero.