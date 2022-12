Nome da economista Esther Dweck ganha força para comandar nova pasta de gestão de Lula

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O nome da economista Esther Dweck ganhou força nos últimos dias para assumir a nova pasta que será criada especificamente para gestão.

Durante o governo Dilma Rousseff, entre 2011 e 2016, ela atuou no Ministério do Planejamento como secretária de Orçamento Federal.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve definir nesta semana mais nomes para ministérios.

O petista aguarda a tramitação da PEC no Congresso e também a finalização do julgamento envolvendo as emendas de relator no Supremo. Após pedido de vista, o STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu o julgamento, com cinco votos pela inconstitucionalidade das emendas de relator e quatro pela manutenção do mecanismo desde que sejam cumpridas uma série de regras.

Apenas cinco nomes foram anunciados até o momento. Lula divulgou que seu governo terá 37 ministérios.

A lista com o nome das pastas ainda não foi divulgada. Um ministério será criado para a pesca.

Já a Economia ainda será fatiada em Fazenda, Indústria e Comércio, além de Planejamento e uma pasta específica para gestão.

Durante as reuniões de transição, foi defendida a ideia de separar a gestão orçamentária e de pessoal (as atividades de curto prazo) da elaboração de projetos e políticas públicas com visão de longo prazo.