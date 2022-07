Mercado de escritório de alto padrão apresenta retomada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado de escritório de alto padrão mostra retomada do crescimento no volume de espaços ocupados e redução no preço médio do metro quadrado, segundo a consultoria imobiliária Newmark.

As devoluções ainda acontecem, mas o espaço ocupado cresceu 16 mil m² no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores. No mesmo período do ano passado o resultado ficou negativo em 46 mil m².

Com esse movimento, a taxa de vacância segue praticamente estável, passando de 23,84% para 23,77%, segundo a empresa.

O preço pedido médio de locação considerando todas as regiões de São Paulo foi de R$ 87,77 por m² por mês. O preço médio no mesmo período de 2021 era de R$ 88,62.