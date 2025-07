Lula sanciona lei que reserva vagas para mulheres em conselhos de estatais

Na ocasião, as parlamentares aproveitaram para sair em defesa de pautas que buscam aprovar no Congresso Nacional voltadas ao público feminino, como a licença paternidade e o Pix pensão, uma cobrança automática para pagamento de pensão.

De acordo com Tabata, o principal mecanismo para garantir o cumprimento da reserva de vagas é o não preenchimento da vaga seguinte. Caso a empresa não preencha a vaga destina ao público da reserva de cotas, não será possível preencher a vaga seguinte. Os detalhes devem ser publicados na regulamentação da lei via portaria, ainda sem prazo.

Dentre as vagas femininas, um terço deverá ser ocupado por mulheres negras ou com deficiência, quando o mínimo de 30% for atingido.

O projeto reserva para mulheres ao menos 30% das vagas titulares em conselhos de administração de empresas públicas, de economia mista, subsidiárias, controladas e outras companhias em que a União, o estado ou o município tenha maioria do capital social com direito a voto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.