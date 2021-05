Lojistas pressionam governo e prefeitura por redução de ICMS e IPTU

Com o governo estadual a conversa é sobre o ICMS. Ele diz que estão negociando carência no pagamento e retirada da multa. Também pedem prazo de até três anos para pagar o imposto, sem juros.

Segundo Nabil Sahyoun, presidente da Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings), a proposta é que o valor do IPTU cobrado dos estabelecimentos seja proporcional ao período em que as lojas ficaram abertas no ano passado. “Se eu fiquei fechado durante 200 dias, como podem me cobrar o IPTU integral?”, diz Sahyoun.

