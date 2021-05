Morre aos 97 anos o ex-deputado federal Camilo Cola, fundador da Itapemirim

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou em seu Twitter que Cola era um apaixonado pela política. "Um dos maiores empreendedores do Brasil, que mesmo com o avançar da idade, sempre fez planos para o futuro."

Em novembro de 2020, Cola recebe de Tarcísio a Medalha do Mérito Mauá, criada em 1999 para dar reconhecimento público aos que tenham contribuído para o desenvolvimento do setor de transportes.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também lamentou, na mesma rede social, a morte de Camilo Cola, a quem chamou de visionário e um dos responsáveis pela profissionalização do transporte no Brasil.

Em publicação em sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) agradeceu Cola por "garantir nossa liberdade na luta contra o nazismo e fascismo" e citou a participação dele no episódio chamado de "Tomada de Monte Castello", ocorrido em fevereiro de 1945, na Itália.

A prefeitura do município e o governo do Espírito Santo decretaram luto oficial por três dias.

