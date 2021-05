Fintechs se preparam para mudança em mercado de recebíveis

Na mesma área de atuação, a Marvin, lançada no dia 18 de maio após cerca de cinco meses de planejamento, recebeu uma rodada de investimentos da Mauá Capital, do ex-diretor do Banco Central Luiz Fernando Figueiredo, que avaliou a fintech em R$ 65 milhões.

Segundo a empresa, a tecnologia permite que um fornecedor, após receber um pedido de um cliente varejista, e antes de enviar as mercadorias, solicite que seja fornecida como garantia uma parte dos recebíveis futuros de cartão do varejista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois que o Banco Central adiou três vezes a nova norma para os recebíveis de cartões, agora prevista para o dia 7 de junho, começam a despontar no mercado as fintechs que vinham se preparando.

