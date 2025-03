Japão decide enviar experts ao Brasil, primeiro passo para abrir seu mercado à carne

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - O Japão decidiu enviar especialistas para avaliar a situação do gado bovino brasileiro, o primeiro passo para a eventual abertura do mercado à carne do Brasil.

Foi o que informou à reportagem o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, no início da noite de terça (25) em Tóquio, manhã no Brasil, após extensa negociação com os representantes do governo japonês.

"Confirmado que irão mandar os experts em sanidade animal o mais breve possível", afirmou ele, em resposta à pergunta sobre a aguardada inspeção, o principal objetivo concreto da visita de Estado do presidente Lula ao país.

"Digo, devem mandar imediatamente", acrescentou. Questionado se a viagem dos especialistas é equivalente à inspeção sanitária cobrada pelo Brasil, respondeu apenas: "A visita dos experts. É assim que eles estão tratando".

Apuração junto a outro integrante da comitiva presidencial revelou que o governo japonês já mandou um "questionário" sobre a questão sanitária do rebanho bovino que o governo brasileiro terá que responder.

A movimentação é parte do esforço para o produto do Brasil voltar a um dos principais mercados consumidores de carne bovina do mundo, hoje dominado por importações dos Estados Unidos e da Austrália.

O ministro acrescentou, no breve contato, que também foi "confirmada a alteração do protocolo de influenza aviária, com regionalização por município". A medida traz segurança ao produtor brasileiro de frango de que não haverá interrupção de compras, diante de casos isolados.