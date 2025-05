Itaberaí (GO) e Santa Maria de Jetibá (ES) são os municípios com mais aves no Brasil; veja ranking

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O município goiano de Itaberaí (a 100 km de Goiânia) tem o maior plantel de aves do Brasil, seguido pelo capixaba Santa Maria de Jetibá (a 85 km de Vitória), conforme os dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), relativos a 2023.

A avicultura nacional convive desde sexta-feira (16) com o alerta do primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial do país, registrado na cidade gaúcha de Montenegro (a 62 km de Porto Alegre).

A situação gerou impactos comerciais para o Brasil, paralisando as exportações de frangos e ovos para mercados como China e União Europeia. O embargo é uma medida de segurança sanitária, apesar de nenhum outro município ter apresentado casos da doença até o momento.

Conforme o IBGE, a cidade goiana de Itaberaí tinha um plantel de 16 milhões de galináceos em 2023, o que garantiu a liderança do ranking nacional. A categoria dos galináceos inclui desde frangos de corte e pintos até galos e galinhas usadas na produção de ovos.

O Governo de Goiás publicou no sábado (17) um decreto de situação de emergência zoossanitária para mitigar os riscos da influenza aviária. A medida visa reforçar as ações já desenvolvidas de vigilância, prevenção e resposta, mesmo sem qualquer registro da doença no estado até o momento.

Itaberaí se destaca pela produção de frangos de corte. Em nota, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás diz que o desempenho do município na avicultura se deve a uma cadeia produtiva "altamente estruturada, que opera com eficiência e que segue padrões internacionais de sanidade e qualidade".

"Outro fator que impulsiona a avicultura local é a presença de empresas exportadoras de carne de frango", diz a pasta.

No acumulado de janeiro a abril de 2025, antes do foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, as exportações da proteína em Goiás ultrapassaram 91 mil toneladas, aumento de 15,6% ante o mesmo período de 2024, acrescenta a secretaria.

Atrás apenas de Itaberaí no ranking do IBGE, Santa Maria de Jetibá, na região serrana do Espírito Santo, registrou um plantel de 15,1 milhões de galináceos em 2023.

De acordo com o instituto, o município lidera a produção de ovos no país. Do plantel de 15,1 milhões de aves, 12,7 milhões (ou 84,1%) eram galinhas voltadas à postura.

Reportagem da Folha mostrou, em janeiro de 2024, que Santa Maria de Jetibá se destaca na produção de ovos devido a uma combinação de fatores.

A lista inclui investimentos em tecnologia e proximidade de centros com grande potencial de consumo e pouca tradição na avicultura, como é o caso do Rio de Janeiro, além de condições favoráveis de clima e relevo na serra capixaba.

O município pernambucano de São Bento do Una (a 205 km de Recife) teve o terceiro maior plantel de aves na pesquisa de 2023 do IBGE: 14,2 milhões. Foi o único representante do Nordeste entre os dez primeiros do ranking.

O paranaense Cianorte (13,5 milhões) e o paulista Bastos (12,6 milhões) vieram na sequência da lista. Uberlândia (MG), Rio Verde (GO), Toledo (PR), Cascavel (PR) e Dois Vizinhos (PR) completaram a relação das dez cidades com os maiores plantéis em 2023.

Os dados do IBGE integram a PPM (Pesquisa da Pecuária Municipal). A data de referência das informações é 31 de dezembro.

Montenegro, onde ocorreu o foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, apareceu apenas na 692ª posição do ranking nacional, com 534,8 mil aves em 2023.

À época, o total de galináceos no Brasil chegou a 1,6 bilhão. Trata-se do maior patamar da série histórica do IBGE, iniciada em 1974. Naquele ano, o país tinha 274,4 milhões de aves, menos de 20% do número de 2023.

Entre os estados, a liderança foi do Paraná, com um efetivo de 453,4 milhões de cabeças. São Paulo (205,7 milhões), Rio Grande do Sul (158,8 milhões) e Santa Catarina (151 milhões) vieram na sequência.

Os menores números foram encontrados no Amapá (74,1 mil) e em Roraima (990,8 mil) em 2023.