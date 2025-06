Huawei retorna ao Brasil com celular que dobra a tela em três partes por R$ 33 mil

SÃO PAULO, SP 9FOLHAPRESS) - O gigante chinês das telecomunicações Huawei anunciou que volta a vender smartphones no Brasil nesta terça-feira (17). O conglomerado irá oferecer dois modelos dobráveis com preços que chegam aos R$ 33 mil.

A empresa destacou a câmera tripla com abertura variável, zoom de cem vezes -que oferece mais nitidez do que o da concorrência- e modo de selfie usando a dobra do celular como espelho.

Funcionária da Huawei apresenta o Huawei Mate XT Ultimate Design, durante evento de tecnologia na Malásia Hasnoor Hussain Reuters Uma mulher com óculos está segurando um smartphone dobrável vermelho, que está aberto em sua frente. O Huawei Mate XT Ultimate Design é o primeiro celular com tela dobrável em três partes do mundo e pode atingir até 10,2 polegadas -um tamanho típico de tablets. Na China, o celular é vendido por cerca de R$ 16 mil, sem considerar os impostos de importação, enquanto no Brasil sairá por R$ 32.999.

Para comparação, o iPhone 16 Pro Max com 1 TB de armazenamento, versão mais cara do aparelho da Apple, sai por R$ 15.499 na loja brasileira da marca.

"Cada peça do Mate XT demora 22 dias para ser fabricada, é como se fosse um artigo artesanal", afirma Murilo Marques, o gerente de vendas da Huawei no Brasil.

Já o Mate X6, que será vendido por R$ 22.999 no Brasil, tem tela interna dobrável ao meio de 7,93 polegadas, além de uma tela externa de 6,45 polegadas.

Nenhum dos aparelhos terá conectividade 5G e ambos serão importados. Os smartphones da empresa chinesa também voltaram a ser vendidos na Europa com preços acima da média do mercado.

No primeiro trimestre deste ano, a fabricante chinesa foi a líder isolada em vendas de aparelhos em seu país de origem, à frente de Apple, Xiaomi e Samsung, de acordo com dados da consultoria Counterpoint.

Diferentemente dos aparelhos vendidos na China, equipados com o sistema operacional próprio da Huawei, o Harmony OS, as versões de exportação da Huawei terão um sistema baseado no Android, o EMUI 15. A adaptação visa garantir acesso a aplicativos americanos como Instagram e Netflix, proibidos na China.

A Huawei deixou o Brasil em 2019, quando teve o acesso ao sistema operacional Android, até então aberto às empresas que desejassem, barrado pelo Google. O veto inviabilizou o braço de produção de smartphones da empresa, que se recolheu à China para desenvolver o Harmony OS, enquanto desmembrou uma subsidiária para continuar usando a tecnologia do Google --a Honor, que também chegou ao Brasil neste ano.

O motivo foi um decreto do presidente Donald Trump, durante o seu primeiro mandato, que proibiu os grupos americanos de fazerem negócios com empresas estrangeiras do setor de telecomunicações listadas como perigosas para a segurança nacional americana. Washington acusava o conglomerado chinês, então o segundo maior fabricante de smartphones do mundo, de espionagem cibernética em favor do governo de Pequim.

Os celulares de exportação da companhia chinesa têm uma loja própria, a Huawei AppGallery, que cobra uma comissão dos aplicativos, assim como Play Store (do Google) e App Store (Apple).

Na China, os smartphones de topo de linha da empresa se destacam pela câmera retrátil e lentes telescópicas, além de mensagens e ligações via serviço de satélite Beidou, caso do Huawei Pura 70.

O Huawei Mate XT Ultimate Design contará com o mesmo jogo de câmeras do Pura 70, cuja lente principal é uma grande angular de 50 megapixels. As imagens feitas pelo celular também são elogiadas por especialistas pelo tratamento que recebem com inteligência artificial.

O Pura 70 lidera o ranking de câmeras usado como referência no mercado, DxOMark, que desconsidera os smartphones dobráveis. A empresa de avaliação destaca as imagens noturnas e o zoom dos aparelhos da Huawei.

Para permitir que os aparelhos dobráveis alcancem uma espessura de 3,6 milímetros quando abertos (a menor do mundo), a empresa trabalha com conjuntos de baterias feitas em ânodo de silício, com 5.600 miliamperes hora, no caso do Mate XT Ultimate Design, e de 5.100 mAh, no Mate X6.

Os aparelhos serão vendidos nas páginas oficiais da Huawei na Amazon, Shopee, Mercado Livre e TikTok shop.

Neste ano, outras duas marcas chinesas estrearam no Brasil -a Vivo, que aqui opera como Jovi, e a Honor. Elas se somaram a Xiaomi e Oppo. Com a chegada da Huawei, as cinco principais companhias chinesas de smartphones passarão a atuar no Brasil.

VEJA APARELHOS E PREÇOS

Huawei Mate XT Ultimate Design

Dobrável em três partes Tamanho máximo: 10,2" Espessura: 3,6 milímetros Preço: R$ 32.999 Huawei Mate X6

Dobrável em duas partes Tamanho máximo: 7,93" Espessura: 4,6 milímetros Preço: R$ 22.999