Greve na PepsiCo por fim da escala 6x1 é encerrada com acordo sobre folga aos sábados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os funcionários da fábrica da PepsiCo em Itaquera, na zona leste de São Paulo, aceitaram a proposta da empresa para o fim da paralisação que teve início no domingo (24). O acordo foi feito em um audiência realizada nesta segunda-feira (2), no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região).

O Stilasp (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínios e Alimentação de São Paulo) aceitou uma escala de trabalho com um sábado livre por mês. As horas serão compensadas nos outros dias, e a jornada de trabalho passará a ser acrescida de 20 minutos.

O acordo também prevê que os dias de greve não sejam descontados e que sejam concedidos 45 dias estabilidade aos trabalhadores. Nesse período, só é permitida demissões por justa causa.

Para a planta de Sorocaba, uma outra audiência realizada nesta segunda (2) perante o TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) adiou para quarta-feira (4) a apresentação de um novo acordo para a fábrica do interior. O sindicato quer que uma proposta idêntica à de Itaquera seja apresentada.

No início da greve, os funcionários pediam o fim da escala 6x1, com descanso apenas aos domingos, e a adoção da escala 5x2, com folgas também aos sábados. A empresa fez uma contraproposta, sugerindo uma jornada de 12 horas de trabalho por dois sábados seguidos para que os funcionários pudessem ter uma folga no sábado seguinte, o que foi negado.

Uma "clausula de paz" que previa o retorno das atividades na planta de Itaquera foi proposta na terça-feira (26), mas também foi recusada pelos trabalhadores. Contudo, conforme a ata da audiência, 60% dos trabalhadores já haviam retornado ao trabalho até esta segunda (2). Segundo o Stilasp, cerca de 600 funcionários estiveram em greve na unidade de Itaquera, e 700, em Sorocaba.

O QUE DIZ A PEPSICO

Em nota, a empresa reafirmou a legalidade da escala 6x1 e disse que o novo acordo passará a vigorar em 1º de janeiro de 2025. Para a PepsiCo, a resolução é "fruto do diálogo e do processo de negociação conduzido pela companhia em busca de um equilíbrio entre todas as partes envolvidas". Além disso, ela "reafirma o seu compromisso e respeito com as pessoas, sempre baseada em relações éticas e responsáveis, que orientam as suas decisões."