Governo do RS instala barreiras sanitárias em rodovias para conter gripe aviária

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul iniciaram uma força-tarefa em Montenegro (RS) para conter o foco de gripe aviária detectado no município, com visita a 524 propriedades em um raio de dez quilômetros e montagem de barreiras sanitárias.

Segundo a pasta, das sete barreiras de bloqueio de trânsito de animais previstas, cinco já estão instaladas e, das seis barreiras de desinfecção, quatro também já estão em funcionamento, com previsão de conclusão de instalação de todas as barreiras até esta segunda (19).

O objetivo das barreiras é inspecionar todos os veículos que circulam em diversas propriedades rurais, com carga viva de animal, ração e leite. No raio de três quilômetros os automóveis de passeio também serão desinfetados. Os pedestres não são o foco da ação.

Em nota divulgada na noite deste domingo (18), o Ministério da Agricultura também disse que investiga suspeitas de gripe aviária em outros locais, como em Sapucaia do Sul (RS) e no norte do Tocantins. Segundo o ministério, essas análises são rotina e até o momento não houve confirmação.

Desde 2022, foram investigados 3.941 possíveis casos de síndrome respiratória e nervosa das aves, dos quais apenas 169 tiveram resultado positivo para algum tipo de síndrome.

O ministério citou ainda a suspeita em Aguiarnópolis (TO), mas disse ser de pouca chance de alta patogenicidade.

"O Mapa, por fim, esclarece que investigações de suspeitas são rotina na atividade da Defesa Agropecuária, e que em casos onde emergências são declaradas o sistema fica sensibilizado e o número de investigações tende a aumentar em um primeiro momento, o que reforça a robustez do sistema de Defesa Agropecuária do Brasil".

Segundo a pasta, em um raio de 10 km onde se declarou a emergência, as vistorias de propriedades estão em curso e em ritmo acelerado. A área em um raio de 3 km já teve 29 das 30 propriedades rurais vistoriadas, com previsão de atingir 100% ainda neste domingo. Na área de vigilância, 7 km a partir do raio de 3km, já foram vistoriadas 238 de 510 propriedades.

O diretor-adjunto do DDA/Seapi (Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação), Francisco Lopes, explica que as barreiras sanitárias implementadas têm o propósito de isolar o foco de gripe aviária, controlando caminhões com cargas de maior risco.

"Trabalhamos com dois raios, um de três quilômetros, onde vai ter duas barreiras de desinfecção e uma de bloqueio, e outro de dez quilômetros, onde serão montadas mais quatro barreiras de desinfecção", disse ele, em nota.

No sábado, uma amostra retirada de um pato em uma fazenda não comercial suspeita de ter gripe aviária foi coletada e enviada para testes, disse Rosane Collares, diretora de vigilância e defesa sanitária animal da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul.

"Estamos com o objetivo de debelar esse foco e voltar à condição anterior o mais rápido possível", afirma.

Em nota divulgada neste domingo, o ministério disse que todas as ações previstas no plano de contingência "estão sendo executadas com eficiência" e que nas vistorias na área de emergência, apenas uma suspeita foi registrada, mas sem impacto no comércio internacional.

As amostras estão a caminho do laboratório do ministério em Campinas (SP), para análise, e a propriedade já descartou aves e ovos, passando por limpeza e desinfecção, disse a pasta.

O foco de gripe aviária em Montenegro foi confirmado na sexta-feira (16) pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Em 2023, a cidade somava 534,8 mil galináceos, categoria que inclui desde frangos de corte até galinhas poedeiras, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Isso equivale a cerca de 8,3 animais para cada habitante local. A população do município foi de 64,3 mil pessoas no Censo Demográfico 2022, também produzido pelo IBGE.

A Seapi-RS também confirmou a morte de cisnes e patos por gripe aviária no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul (a 34 km de Porto Alegre), que está interditado. Embora o número exato ainda esteja sendo apurado, a estimativa inicial é de cerca de 90 mortes causadas pelo vírus.

A pasta orienta que as pessoas não se aproximem caso uma ave doente ou morte seja encontrada, assim como não permitir que cães, gatos e outros animais domésticos o façam.

Em casos suspeitos, é preciso entrar em contato com a secretaria a Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou pelo canal de notificação via WhatsApp (51) 98445-2033.

No sábado, o governo de Minas Gerais disse que destruiu 450 toneladas de ovos do Rio Grande do Sul. Os ovos da granja afetada foram rastreados até locais em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. O Mapa disse neste domingo que a destrução deles está em andamento.

O problema, dizem as autoridades, é que eram ovos férteis. Os ovos para consumo não apresentam riscos.

Ao todo, cerca de 1,7 milhão de ovos foram destruídos no Rio Grande do Sul, segundo o departamento de agricultura do estado.

"A gente não sabe o que vai acontecer, se vai dar uma travada, se vamos continuar criando. A gente não sabe nada", disse Celso Zweibricker, 65 anos, criador de galinhas em Montenegro.

Com 76 mil aves para proteger, Zweibricker intensificou os controles sanitários, negando acesso a visitantes e insistindo que os entregadores de ração para frangos só poderiam entrar no local com botas limpas.

"Antes, a gente já cuidava para não deixar o pessoal entrar. Agora então, com essa notícia, mais ainda. A gente não quer que ninguém entre", disse Zweibricker.

Neste sábado (17), Uruguai, México e Chile se juntaram à lista de países que suspenderam as importações de frango e ovo do Brasil após a confirmação da gripe aviária em uma granja em Montenegro (RS), município de 64 mil habitantes, a cerca de 60 km de Porto Alegre.

Mais tarde no sábado, a Coreia do Sul também anunciou a suspensão. Segundo a agência de notícias Yonhap, foram suspensas as importações de frango e derivados que deixaram o Brasil a partir da última quinta-feira (15). Nos portos país asiático, já estão em quarentena 37 carregamentos, que totalizam 844 toneladas de frango.

Anteriormente, na sexta (16), Argentina, União Europeia e China já haviam anunciado a interrupção nas importações de frango brasileiro por 60 dias. O governo informou que países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Filipinas já aprovaram embargo limitado ao município gaúcho.

O surto de gripe aviária altamente infecciosa começou em 2022 e devastou a produção de frangos e ovos nos Estados Unidos, levando ao abate de milhões de aves domésticas, e se espalhou para fazendas de laticínios em todo o país.

No sábado, equipes da fazenda onde a gripe aviária foi detectada enterraram resíduos que haviam sido incinerados para evitar a propagação do vírus.

A infecção matou cerca de 15 mil aves e a granja abateu mais 2.000.