Furnas abre comportas de usinas pela 1ª vez em 11 anos para controlar cheia

Em uma usina hidrelétrica, a abertura do vertedouro busca permitir a saída da água quando os níveis do reservatório ultrapassam os limites recomendados. A estrutura ajuda a evitar enchentes em períodos de chuva.

É a primeira vez após 11 anos que as comportas são abertas de forma conjunta para o controle de cheias, de acordo com a empresa.

A medida foi determinada pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) em razão das fortes chuvas ocorridas nos últimos dias na bacia do rio.

