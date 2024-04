Empresa de Lemann faz venda 'discreta' de participação na Kraft Heinz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de private equity 3G Capital, que tem como fundadores o trio de bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira, deixou de ser acionista da gigante americana de alimentos Kraft Heinz.

A informação foi divulgada pela rede de TV americana CNBC, que afirmou que a venda da participação ocorreu no final de 2023, discretamente. A Folha de S.Paulo confirmou a informação com uma fonte próxima ao 3G.

A reportagem procurou o 3G e a LTS, holding de investimentos do trio, mas as instituições não quiseram comentar.

O trio de bilionários são os principais acionistas da Americanas, e foram até o final de 2021 os controladores da varejista, envolvida desde janeiro de 2023 em um escândalo contábil, que revelou uma fraude de mais de R$ 25 bilhões nos seus balanços.

A Kraft Heinz foi formada em 2015, a partir da fusão da Kraft Foods com Heinz, capitaneada pelas empresas 3G Capital e Berkshire Hathaway, do bilionário americano Warren Buffett.

Em setembro de 2021, a Kraft Heinz comprou a brasileira Hemmer, que tem as mostardas como carro-chefe.

Em nota enviada à CNBC, o 3G afirmou não estar mais envolvido na gestão da Kraft Heinz, nem fazer parte do conselho há vários anos. "O 3G saiu totalmente das ações da Kraft Heinz em 2023", informou em nota.

Em fevereiro do ano passado, logo apos vir à tona o escândalo da Americanas, Warren Buffett afirmou em sua carta anual sobre os investimentos da Berkshire Hathaway que a manipulação de lucros em um balanço é uma prática "nojenta" (confira mais detalhes abaixo).

**VENDA DE AÇÕES PODE TER SIDO USADA PARA COBRIR EMPRÉSTIMO À AMERICANAS**

Na opinião do consultor André Pimentel, sócio da Performa Partners, a venda da participação do 3G na Kraft Heinz realizada no final de 2023 ocorreu no momento em que os acionistas de referência da Americanas procuravam obter liquidez para o empréstimo DIP de R$ 2 bilhões que fizeram à varejista. Do inglês debtor-in-possesion financing, ou "financiamento do devedor em posse", o DIP é um modelo de financiamento usado apenas em recuperações judiciais.

"Estima-se que o 3G tinham 16% das ações da Kraft Heinz", diz Pimentel. Ao todo, incluindo o empréstimo DIP, o trio de bilionários aportou R$ 12 bilhões para cobrir parte do rombo contábil da Americanas.

O 3G Capital é um dos principais acionistas de conglomerados como AB Inbev e Restaurant Brands International (dona do Burger King). Em todas elas, segundo executivos ouvidos pela Folha de S.Paulo, o controle feroz de gastos e a fome por fusões e aquisições é a norma.

"Não é mais possível construir algo no negócio de alimentos como fizemos no ramo de cerveja. Tentamos, não deu certo e vamos consertar", disse Lemann em um evento em 2019, segundo a agência Bloomberg, após nomear o executivo Miguel Patricio, ex-AB Inbev, como presidente da Kraft Heinz.

Em janeiro deste ano, Patricio foi substituído por Carlos Abrams-Rivera, único CEO que não tinha ligação com o 3G.

Quando a administração da companhia estava sob influência do 3G, a Kraft se envolveu em um esquema de fraude contábil, incluindo o reconhecimento de descontos não ganhos de fornecedores e a assinatura de contratos de fornecedores falsos. Com isso, inflacionou seus ganhos do último trimestre de 2015 até o fim de 2018.

Em 2021, a Kraft Heinz concordou em pagar uma multa de US$ 62 milhões (R$ 314 milhões) para encerrar a investigação da SEC, o regulador federal de valores mobiliários nos Estados Unidos.

Jorge Paulo Lemann deixou em março de 2021 o conselho da Kraft Heinz, após um período de forte queda nas ações da companhia. Analistas comentaram à época que o recuo foi marcado pelo fracasso do estilo da 3G.

"Finalmente, um aviso importante: mesmo o valor dos lucros operacionais que favorecemos pode facilmente ser manipulado pelos gestores que assim o desejarem. Tal adulteração é muitas vezes considerada sofisticada por CEOs, diretores e seus conselheiros. Repórteres e analistas também aceitam a sua existência", disse Warren Buffet na carta aos investidores da Berkshire Hathaway em fevereiro de 2023.

"Superar as 'expectativas' é anunciado como um triunfo gerencial. Essa atividade é nojenta. Não é necessário nenhum talento para manipular números: apenas um desejo profundo enganar é necessário. 'Contabilidade ousada e imaginativa', como um CEO certa vez descreveu seu engano para para mim, tornou-se uma das vergonhas do capitalismo", afirmou.