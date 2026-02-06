Dow Jones supera 50.000 pontos e Nvidia salta conforme gastos com IA entram em foco





Por Noel Randewich

6 Fev (Reuters) - O índice Dow Jones ultrapassou a marca histórica de 50.000 pontos nesta sexta-feira e o índice S&P 500 encerrou em alta acentuada, conforme a Nvidia e outros fabricantes de chips dispararam e a Amazon despencou após a gigante de serviços de nuvem prever um aumento acentuado nos gastos com infraestrutura de inteligência artificial (IA).

O S&P 500 subiu 1,97%, para 6.932,30 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 2,18%, para 23.031,21 pontos. O Dow Jones avançou 2,47%, para 50.115,67 pontos, seu maior fechamento de todos os tempos.

Na semana, o Dow Jones subiu 2,5%, o S&P 500 perdeu 0,1% e o Nasdaq caiu 1,9%.

A Amazon caiu 5,6% após anunciar que planeja um aumento de mais de 50% em investimentos, intensificando a corrida para dominar a tecnologia de IA e seguindo um anúncio semelhante da Alphabet na quarta-feira.

No entanto, as ações de chips se recuperaram com expectativas de que se beneficiarão do aumento dos gastos com data centers de IA pela Amazon e pela Alphabet.

A Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, subiu 7,8%. A Advanced Micro Devices avançou 8,3% e a Broadcom ganhou 7,1%, enquanto o índice Philadelphia de semicondutores fechou com alta de 5,7%.

As altas desta sexta-feira no S&P 500 e no Nasdaq seguiram três dias consecutivos de perdas marcados por preocupações com a IA. Várias empresas de software foram afetadas esta semana por preocupações de que a IA possa criar mais concorrência e prejudicar suas margens, enquanto investidores também se preocuparam com valuations elevadas após anos de ganhos acentuados em ações relacionadas à IA.

Nove dos 11 setores do S&P 500 subiram, liderados pelo de tecnologia da informação, com alta de 4,1%, seguido por um ganho de 2,84% no industrial.

O setor de energia atingiu um recorde, juntamente com os setores industrial e de bens de consumo básico.