Cotação das moedas

Folha de São Paulo

07/08/2025
Economia



Coroa (Suécia) - 0,5698

Dólar (EUA) - 5,4638

Franco (Suíça) - 6,7688

Iene (Japão) - 0,03708

Libra (Inglaterra) - 7,3401

Peso (Argentina) - 0,004114

Peso (Chile) - 0,005637

Peso (México) - 0,2924

Peso (Uruguai) - 0,1362

Yuan (China) - 0,7609

Rublo (Rússia) - 0,06899

Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,3604

07/08/2025

Números do mercado financeiro

07/08/2025

Dólar fecha em forte queda, a R$ 5,46, no primeiro dia das tarifas de Trump; Bolsa dispara

07/08/2025

Postos de SP recebem cobrança de imposto sonegado por distribuidoras de combustíveis

07/08/2025

07/08/2025

07/08/2025

Pix gerou economia de R$ 106,7 bilhões aos brasileiros, diz estudo

07/08/2025

07/08/2025

Trump anuncia mais US$ 100 bilhões de investimento da Apple nos EUA

07/08/2025

BPC deixa de ter revisão obrigatória para idoso com deficiência

07/08/2025

Câmara aprova MP que cria programa para acelerar revisão de benefícios do INSS

07/08/2025

Dólar cai e Bolsa dispara com início de novas tarifas dos EUA e bateria de balanços corporativos

07/08/2025

Eletrobras dispara na Bolsa após balanço com maior expectativa sobre dividendos

07/08/2025

07/08/2025

EUA esperam arrecadar US$ 50 bilhões por mês com tarifas, diz Lutnick

07/08/2025

Embraer apresenta planos de fábrica de aviões na Índia

07/08/2025

Trump eleva tarifa média para produtos do Brasil de 1,9% para 32%

07/08/2025

Senado aprova projeto que garante isenção até dois salários mínimos e reajuste da tabela do IR

07/08/2025

Em meio a tarifaço, empresários brasileiros vão à Índia e defendem busca de novos mercados

07/08/2025

Dólar e Bolsa sobem com início de novas tarifas dos EUA e bateria de balanços corporativos

07/08/2025

Exposição a IA faz engajamento com mídia tradicional subir, indica estudo

07/08/2025

Dólar abre próximo da estabilidade nesta quinta-feira com início de novas tarifas dos EUA sobre 69 países

07/08/2025

Trump diz que pode impor tarifas à China e outros países que compram petróleo da Rússia

07/08/2025

EUA: Bessent diz que US$ 300 bi é 'bom começo' para uma estimativa anual de receita tarifária

07/08/2025

Primeiro dia de tarifaço tem anúncios e telefone sem fio, Embraer corrige erro em balanço e o que importa no mercado

07/08/2025

'Lula tem que ligar para Trump', diz governador do MS sobre tarifas

07/08/2025

Tarifas globais de Trump de 10% a 41% sobre exportações aos EUA entram em vigor

07/08/2025

Leilão da Receita com drones e smartphones recebe propostas nesta quinta (7)

07/08/2025

Fraudes contra INSS envolvem roubo de dados, IA e até mortos

07/08/2025

Lula vai falar sobre tarifas americanas com premiê da Índia nesta quinta e depois quer Xi Jinping


