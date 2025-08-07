Cotação das moedas
Por Folha de São Paulo
07/08/2025 18:15:27
07/08/2025 18h15 — em
Economia
Coroa (Suécia) - 0,5698
Dólar (EUA) - 5,4638
Franco (Suíça) - 6,7688
Iene (Japão) - 0,03708
Libra (Inglaterra) - 7,3401
Peso (Argentina) - 0,004114
Peso (Chile) - 0,005637
Peso (México) - 0,2924
Peso (Uruguai) - 0,1362
Yuan (China) - 0,7609
Rublo (Rússia) - 0,06899
Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,3604
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Economia