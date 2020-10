Com a chegada do Pix, aplicativos de bancos no Brasil sofrem instabilidade

Usuários de aplicativo de pelo menos três dos maiores bancos no Brasil: Bradesco, Itaú e Santander, tiveram problema para acessar as contas na manhã desta segunda-feira (5). A instabilidade se deu com a chegada do sistema Pix, que permitirá a realização de transferências e pagamentos em até dez segundos.

Milhares de clientes tentaram acessar o app, sem sucesso. Segundo o Tecnoblog, as queixas começaram a partir das 10h, se prolongando até a tarde de hoje com problemas no acesso.

O Banco Central informou, através de uma live, que pelo menos 193 mil cadastros foram feitos no período matutino.

Facilidades do PIX

As chaves são um dos diferenciais para este sistema de pagamentos instantâneos: outras pessoas podem transferir dinheiro para você sabendo apenas seu CPF, número de celular ou endereço de e-mail. É necessário realizar o cadastro junto à sua instituição financeira, algo liberado hoje pelo BC. As transações via Pix, por sua vez, só começam em novembro.