BC anuncia nova intervenção no câmbio com leilões de até US$ 4 bi

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Banco Central anunciou que fará uma nova intervenção no câmbio nesta quarta-feira (12), com a realização de dois leilões simultaneamente, com oferta total de US$ 4 bilhões.

Essa modalidade é chamada de leilão de linha, quando o BC vende reservas internacionais no mercado à vista, mas com o compromisso de recompra em um prazo determinado.

Serão aceitos no máximo US$ 2 bilhões para cada um dos leilões. O oferta da "linha A" terá o dia 2 de abril de 2025 como data de recompra pelo BC, enquanto a "linha B" tem 2 de julho de 2025 como prazo.

Em comunicado, o BC informou que acolherá as propostas entre 10h30 e 10h35. As operações de venda serão liquidadas na próxima segunda-feira (18).

A taxa de câmbio a ser utilizada para venda de dólares pelo BC será a da Ptax das 10h do dia do leilão. Calculada pela autoridade monetária com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax é uma taxa de câmbio que serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

Nesta terça (12), o dólar fechou próximo à estabilidade, com alta de 0,05%, cotado a R$ 5,773.

A moeda americana registrou oscilação nos últimos dias em meio à expectativa do mercado financeiro pelo anúncio do pacote de corte de gastos em debate pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à reação após vitória de Donald Trump nos Estados Unidos.

O último leilão de linha realizado pelo BC ocorreu em 20 de janeiro de 2023, para fins de rolagem de contrato. A autoridade monetária não informou o motivo dessa nova operação, mas ela representa uma injeção de dólares no mercado à vista. Nesses mesmos moldes, o último registro foi em dezembro de 2022.

O BC não atuava no câmbio desde setembro, quando vendeu 14.700 contratos de swap cambial ofertados em leilão extraordinário -o equivalente a US$ 735 milhões.

A compra de contrato de swap pela autoridade monetária funciona como injeção de dólares no mercado futuro, e quem compra está protegido em caso de desvalorização do real.

No fim de agosto, foram realizadas duas intervenções. Na primeira, o BC aceitou uma única oferta e vendeu US$ 1,5 bilhão no mercado à vista de câmbio. Na segunda, foram vendidos 15.300 contratos de swap -o equivalente a US$ 765 milhões- de um total de 30.000 ofertados (US$ 1,5 bilhão).

Na primeira intervenção no câmbio sob o governo Lula, em abril, o BC realizou um leilão adicional de 20 mil contratos de swap cambial, atuando no mercado futuro. Foram vendidos todos contratos ofertados -o equivalente a US$ 1 bilhão.

Em 2023, o BC atravessou o ano sem ter realizado leilões extras de dólar em meio a um cenário de baixa volatilidade do real e de forte fluxo comercial.