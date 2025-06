Após DM9, campanha da LePub em Cannes está sob suspeita; New Balance nega ter autorizado inscrição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a DM9 ter três Grand Prix vencidos no festival de criatividade Cannes Lions anulados, a agência LePub também está sob suspeita de ter usado informações falsas em uma apresentação ao júri. A empresa diz que abriu investigação interna sobre o caso.

O vídeo exibido aos jurados do Cannes Lions teria usado informações falsas para exagerar o impacto de uma campanha no Brasil. A ação "Camisa que Conduz" foi vencedora do prêmio Leão de Bronze na categoria Experiência e Ativação de Marca e é uma criação para a New Balance, de artigos esportivos.

Segundo o vídeo exibido ao júri, a ação teria criado uma pré-venda de uma camisa especial da New Balance para o São Paulo Futebol Clube aos seus torcedores mais fiéis, que estaria disponível apenas por meio de uma tecnologia de geolocalização. De acordo com a apresentação ao festival, 45 mil unidades teriam sido vendidas em um só dia.

Procurada, a New Balance afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que os materiais relativos à inscrição foram utilizados sem sua autorização, e confirmou que o objetivo da ação não era a venda de camisas.

"A New Balance informa que todos os materiais relativos à inscrição foram feitos pela LePub, sem ciência ou aprovação da marca. Não validamos o material levado ao evento. Com relação à ação, ela não foi realizada com o objetivo de vendas, mas sim de apresentar a camisa", afirmou em nota.

O jornalista Demetrio Vecchioli, especializado em cobertura de esportes, apontou incoerências na apresentação em sua conta na rede social LinkedIn, o que levou à investigação interna da LePub.

De acordo com ele, não há informações de que houve de fato pré-venda no dia da ação publicitária, já que a comunicação oficial da época mencionava apenas o direito a uma revelação antecipada da imagem da camisa, sem possibilidade de compra.

O jornalista diz ainda que resgatou uma comunicação da assessoria de imprensa da marca que aponta que 10 mil torcedores foram impactados por essa ação de dar um "spoiler" da camisa.

A agência de publicidade disse que está apurando o caso internamente.

"Temos zero tolerância para esse tipo de situação e iniciamos uma investigação rápida e rigorosa para tomar as medidas disciplinares necessárias. Na LePub, construímos nossa reputação junto aos clientes com trabalhos reais e impactantes, e estamos comprometidos em manter esses valores no mais alto padrão", diz a nota.

O festival Cannes Lions não respondeu ao pedido de comentário da reportagem.

DM9 TEVE PRÊMIO CASSADO

O festival de criatividade Cannes Lions informou nesta sexta-feira (27) que anulou o prêmio Grand Prix vencido pela DM9 neste ano pela campanha publicitária da Consul, cujo vídeo de apresentação ao júri foi manipulado por meio de inteligência artificial.

Além disso, a DM9 escolheu retirar as inscrições de outras duas campanhas vencedoras do festival, o que fez com que automaticamente os prêmios fossem anulados. Segundo o festival, todas as partes envolvidas avaliaram que a legitimidade dos vídeos das campanhas para a empresa de biotecnologia OKA Biotech e para a ONG Urihi Yanomami "não atende ao padrão necessário".

De acordo com o Cannes Lions, uma série de medidas serão implementadas para garantir a integridade dos prêmios no futuro, incluindo um código de conduta que terá que ser assinado por todas as organizações participantes, a divulgação obrigatória do uso de IA no processo de inscrição e a necessidade de os trabalhos serem revisados por especialistas em IA e ética.

A campanha da DM9 promove iniciativa da Consul de oferta de novos eletrodomésticos, mais eficientes, a famílias de baixa renda, que pagam pelos equipamentos em parcelas com a economia gerada na conta de energia elétrica.

Após a peça ganhar o prêmio, apareceram denúncias no meio publicitário, relatadas pelos sites especializados PropMark e Meio&Mensagem, de que o vídeo de apresentação da campanha aos jurados do Cannes Lions traz manipulações digitais para exagerar a repercussão da campanha da Consul no Brasil.

Uma dessas alterações é em uma reportagem de 2021 da CNN, apresentada pela jornalista Gloria Vanique. Na apresentação, a legenda original da reportagem, "Aumenta a procura por eletrodomésticos mais econômicos", foi mudada digitalmente para "Economia na conta de luz vira forma de pagamento de eletrodomésticos".