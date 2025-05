Ainda dá tempo de buscar ajuda gratuita para declarar o IR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os contribuintes que ainda não declararam o IR (Imposto de Renda) 2025 conseguem pedir ajuda gratuita a empresas e órgãos públicos em várias cidades do país na reta final do prazo para prestar contas, que termina no próximo dia 30.

Em parceria com instituições de ensino, a Receita Federal criou o NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) para oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para cidadãos e pequenas empresas. O site do projeto reúne as redes de ensino disponíveis em cada estado.

Nos pontos, os contribuintes podem tirar dúvidas sobre a declaração, ter assistência para as atividades de MEI (Microempreendedor Individual) e receber informações sobre comércio exterior, tributação e questões jurídicas.

No estado de São Paulo, algumas Etecs e Fatecs ainda oferecem consultoria gratuita feita por alunos de diferentes cursos, sob supervisão de coordenadores e professores.

É preciso apresentar comprovantes de rendimento do ano-calendário 2024, declaração anterior com recibo de entrega (se houver), número de RG, CPF e título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros).

Os horários e endereços ainda disponíveis são os seguintes:

Cidade - Instituição - Localização dos atendimentos - Horários - Agendamento/requisitos

São Paulo - Etec Profª Drª Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara - r. Ambrosia do México, 180 - Jardim Cidade Pirituba - zona norte - 22 e 29 de maio, das 19h30 às 20h30 - Por ordem de chegada. A direção da unidade sugere a doação de um quilo de alimento não perecível

São Paulo - Etec zona leste - av. Águia de Haia, 2.633 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho - zona leste - 22 de maio, a partir das 19h - Por ordem de chegada. A direção da unidade sugere a doação de um quilo de alimento não perecível

São Paulo - Fatec zona leste - av. Águia de Haia, 2.983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho - zona leste - 26 de maio, das 8h às 11h10 - Por ordem de chegada. A unidade sugere a doação de um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar

São Paulo - Fatec Ipiranga - r. Frei João, 59 - Ipiranga - zona sul - 26 e 27 de maio, das 12h às 13h - Por ordem de chegada

Campinas - Fatec Campinas - av. Cônego Antônio Roccato, 593 - Jardim Santa Mônica - Às sextas-feiras, das 16h30 às 18h30 (exceto feriados) - Por ordem de chegada. A direção da Fatec sugere a doação de um quilo de alimento não perecível

Guarulhos - Fatec Guarulhos - Remoto - Até 30 de maio - Consultoria pelo email [email protected].

Marília - Etec Antônio Devisate - av. Castro Alves, 62 - Somenzari - 23 de maio, das 19h às 21h30 - Sem agendamento. Alunos de contabilidade recepcionam os contribuintes nos laboratórios da unidade

Pindamonhangaba - Etec João Gomes de Araújo e Fatec Pindamonhangaba - Shopping Pátio Pinda - Rua Alcides Ramos Nogueira, 650 - 28 de maio, das 16h às 21h - Sem agendamento.

Presidente Prudente - Etec Prof. Adolpho Arruda Mello - Remoto - Até 30 de maio - Consultoria pelo email [email protected]

São Caetano do Sul - Fatec São Caetano do Sul - r. Bel Aliance, 225 - Jardim São Caetano - 24 de maio, das 8h às 12h - Por ordem de chegada.

São José do Rio Pardo - Etec Prof. Rodolpho José Del Guerra - rr. Pref. Alexandre Carlos de Mello, 18 - Jardim Aeroporto - 22 de maio, das 19h15 às 21h - A direção da unidade sugere a doação de produtos de limpeza. Também há atendimento remoto pelo WhatsApp (19) 9935-52123

A Estácio também atende contribuintes na capital e na região metropolitana até o final deste mês. Na unidade de Interlagos, será nesta segunda-feira (26), das 14h às 18h30; na Conceição, todas as quintas e sextas-feiras das 14h às 17h, além de um plantão neste sábado (24), das 10h às 15h. Em Santo André, os atendimentos acontecem todas as quintas, das 14h às 17h, e no dia 24, das 9h às 14h; em Carapicuíba, será feito no sábado (24), das 9h às 13h. A faculdade ainda oferece atendimento remoto no email [email protected], até o dia 30 de maio, das 9h30 às 18h.

Na capital paulista, a universidade São Judas oferece o serviço nas unidades do Butantã, nesta segunda (26), das 17h às 18h30; da Mooca, na quarta (28), das 15h às 17h; e da Vila Leopoldina, às quintas-feiras, das 17h às 18h30. Os interessados só precisam se dirigir a uma das unidades com os documentos. Haverá um mutirão de tira-dúvidas neste sábado (24), das 9h às 12h, na unidade Mooca.

A Unicid do Tatuapé segue com seu plantão do IR de segunda a sexta, até a próxima quarta (28), a partir das 17h30; e no sábado (24), a partir das 9h. Não é necessário agendamento. Recomenda-se levar leite em pó ou fraldas geriátricas para doação.

O campus da avenida Paulista da universidade Cruzeiro do Sul tem atendimentos durante a semana, das 16h às 21h, até o dia 30 de maio. O horário deve ser agendado no seguinte link: https://linktr.ee/jornadaIR.

No interior do estado, o Ceunsp (Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio) oferece mutirões de tira-dúvidas até dia 30 de maio, nas cidades de Salto (SP), de terça, quarta e sexta-feira das 17h às 18h45; e em Itu (SP), de segunda a quinta-feira, também das 17h às 18h45.

Apesar de não fazer parte da iniciativa da Receita, em Mogi das Cruzes (SP), o centro universitário Braz Cubas, em parceria com o Sebrae, promove seus últimos atendimentos nesta sexta-feira (23), das 14h às 18h; e no sábado (24), das 9h às 13h. A instituição incentiva a doação de um quilo de alimento não perecível ou um kit de higiene pessoal para cada declaração realizada.

ATENDIMENTOS FORA DE SÃO PAULO

Em Brasília (DF), o UDF (Centro Universitário do Distrito Federal) realiza neste sábado (24), das 9h às 17h, um plantão fiscal extraordinário gratuito para auxiliar contribuintes, com atendimentos por ordem de chegada. Também há horários de segunda a sexta, das 18h30 às 19h30, até o dia 30.

Na cidade do Rio de Janeiro, o centro universitário IBMR oferece atendimento nas unidades de Botafogo, toda terça-feira das 17h às 19h, e da Barra, toda quarta-feira das 15h às 18h, nas salas do Núcleo de Prática de Negócios. O atendimento é por ordem de chegada, sem precisar se inscrever, e o serviço é voltado para pessoas físicas com rendimentos anuais de até R$ 81 mil.

Já o centro universitário UniBH, em Belo Horizonte (MG), tem atendimentos remotos e presenciais até o dia 30 de junho para coleta de informações, preenchimento e finalização da entrega junto à Receita Federal. Os interessados devem agendar um horário neste formulário, e é preciso levar as últimas declarações preenchidas em anos anteriores, além de todos os informes de rendimentos das fontes pagadoras -inclusive recibos de aluguéis recebidos, caso haja-, e ter acesso ativo à conta Gov.br.

Ainda na capital mineira, o centro universitário Una fará um mutirão de atendimentos neste domingo (25), das 10h às 13h, com a participação de alunos sob supervisão dos professores e coordenadores. Não é preciso fazer uma inscrição.

Em Belém (PA), a Faculdade de Ciências Contábeis da UFPA (Universidade Federal do Pará) oferece suporte individualizado e tira-dúvidas com professores até o dia 29 de maio, no Campus Profissional da universidade (sala 3, bloco K). O atendimento é por ordem de chegada, e acontece às segundas e quartas-feiras, das 9h às 13h, e às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h.

Na capital paraibana, João Pessoa, a Unipê faz um mutirão presencial na sala 259 do Espaço de Vivência Acadêmica (EVA), das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira até o dia 30 de maio. Basta comparecer no local, horário e dia do plantão.

No Rio Grande do Sul, moradores da cidade de Cachoeirinhas podem ir ao centro universitário Cesuca neste sábado, das 8h às 12h, para ter acesso ao serviço gratuito.

COMO ENVIAR A DECLARAÇÃO DO IR 2025?

A declaração pode ser feita e enviada pelo PGD (Programa Gerador da Declaração), que é baixado no computador, ou pode ser preenchida e enviada pelo aplicativo ou site da Receita, no Meu Imposto de Renda. Também é possível declarar online, pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal).

QUEM DEVE DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA 2025?

- Quem recebeu rendimentos tributáveis -como salário e aposentadoria- a partir de R$ 33.888 em 2024

- Cidadão que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como rendimento de poupança ou FGTS) acima de R$ 200 mil

- Contribuinte que teve ganho de capital (ou seja, lucro) na alienação (transferência de propriedade) de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto; é o caso, por exemplo, da venda de imóvel com valor maior do que o pago na compra

- Contribuinte com isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguida de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias

- Quem realizou vendas na Bolsa de Valores que, no total, superaram R$ 40 mil, inclusive se isentas. E quem obteve lucro com a venda de ações, sujeito à incidência do imposto. Valores até R$ 20 mil são isentos

- Cidadão que tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 800 mil

- Contribuinte que obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 169.440 ou quer compensar prejuízos de anos anteriores ou do próprio ano-calendário

- Quem passou a morar no Brasil em 2024 e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro

- Contribuinte que optou por declarar bens, direitos e obrigações detidos por offshores

- Titular de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira

- Quem optou por atualizar o valor de imóveis com o pagamento de imposto menor instituído em dezembro de 2024

- Contribuinte que obteve rendimentos em capital aplicado no exterior em aplicações financeiras ou lucros e dividendos de entidades controladas

QUANDO SERÁ PAGA A RESTITUIÇÃO DO IR DE 2025?

A restituição é paga em cinco lotes, de maio a setembro. O primeiro pagamento ocorre em 30 de maio, último dia para a entrega da declaração. Os lotes seguintes serão liberados no último dia útil do mês.

Lote - Data de pagamento

1º lote - 30 de maio

2º lote - 30 de junho

3º lote - 31 de julho

4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro