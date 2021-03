Pandemia faz senadores pedirem socorro ao mundo

Com assinaturas de 65 dos 81 senadores do Brasil, o Senado Federal decide expor ao mundo a situação alarmante do país ante a pandemia do covid-19. Situação da qual a própria casa legislativa é signatária, ao aliar-se aos interesses da política negacionista e isolacionista do governo diante do mundo.

Só aos regimes de força interessa esse caminho. Pois é no caos que eles se fortalecem. E embora os senadores não exponham isso, estamos num regime de força, onde a LSN é usada a bel prazer do governante.

Restrições

Fora da situação vista pelos senadores, o governo anuncia ajustes nas medidas de circulação de pessoas, para os próximos 15 dias. De 22 de março a 4 de abril também poderão funcionar cursos técnicos e de ensino superior, estágios e internatos da área de saúde. A circulação fica restrita entre 21h e 6h.

O valor da educação

De Arthur Virgílio Neto, durante webinar do Núcleo de Educação Política e Renovação: “Pra mim, alguém educado politicamente, é alguém que sabe o valor da floresta amazônica em pé. A floresta em pé proporciona possibilidades potenciais para o Brasil e seus parceiros internacionais”. Tá dito.

O poder dos militares

“O Partido Militar, que está exercendo seu poder no Brasil, não pretende largar o osso. Com o desenrolar do fio mórbido da pandemia, fica cada vez mais nítido que as Forças Armadas entraram com tudo na aventura bolsonarista e que relutam em sair dela.” – Olhar político de The Intercept Brasil.