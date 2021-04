Omar encaminha pedido de inclusão de policiais e bombeiros em vacinação

O Senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, encaminhou ofício ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedindo a inclusão dos Policiais Militares, Policiais Civis e Bombeiros Militares, em âmbito nacional, como prioridades no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), profissionais da saúde, idosos e deficientes institucionalizados estão no grupo de prioridade. Caso a solicitação seja acatada, mais de 600 mil profissionais em todo país serão beneficiados com o imunizante.

Atualmente, o Brasil possui quase 610 mil policiais militares e civis, e bombeiros militares, dos quais mais de 415 mil são PMs.

“Tal solicitação leva em conta que esses profissionais essenciais estão, desde o início da crise sanitária, na linha de frente no combate ao Covid-19, cumprindo com o seu dever constitucional”, explicou o Senador do Amazonas.

As diretrizes definidas no Plano Nacional visam apoiar as Unidades Federativas (UF) e municípios no planejamento e operacionalização da vacinação contra a doença. O êxito dessa ação será possível mediante o envolvimento das três esferas de gestão em esforços coordenados no Sistema Único de Saúde (SUS), mobilização e adesão da população à vacinação.

Imunização no Brasil

Até o momento existem três vacinas COVID-19 com autorização para uso no Brasil pela Anvisa: uma com autorização para uso emergencial (Sinovac/Butantan) e duas com registro definitivo (AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer). As vacinas das indústrias AstraZeneca e Sinovac estão em uso desde o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 2021 no país.